Ultima deflagraţie s-a petrecut într-o casă din Sectorul 2 şi a fost surprinsă de camera de supraveghere a unor vecini. Atenţie, urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional.

Deflagraţia deosebit de violentă a distrus geamurile casei în care se aflau doi soţi şi a proiectat resturile în două maşini parcate pe partea opusă a străzii, dar şi pe acoperişul vecinilor.

Miraculos, bărbatul şi femeia care se aflau în locuinţă în momentul exploziei au scăpat cu răni uşoare. Pentru că au refuzat să meargă la spital, cei de la SMURD le-au acordat îngrijiri la faţa locului.

Corespondent PROTV: „Vecinii celor doi soţi care au scăpat cu viaţă în urma exploziei spun că aceştia s-au mutat aici în urmă cu câteva luni. Locuiau cu chirie în această casă, ce pare să fi fost înainte un magazin. Locuinţa nu era racordată la reţeaua de gaze, aşa că cei doi foloseau cel mai probabil, pentru gătit, o butelie. Aceasta a fost şi cauza exploziei, spun pompierii."

Dan Herghelegiu, vecin: „A vrut să pună singur, vecinu a vrut să pună singur un aragaz, nu s-a uitat. Din fericire pentru ei, au fost după un colţ, un perete de rezistenţă, ceva. Iniţial am crezut că e la mine în casă. Eram cu soţia. Am fost siguri că la noi e, dar nu ştiam de unde, că centrala e nouă, butelie nu avem."

Pompierii din Bucureşti trag un semnal de alarmă după ce au numărat două explozii provocate de butelii în aceeaşi zi şi îi sfătuiesc pe cei care le folosesc pentru gătit să verifice cu spumă din apă şi săpun dacă au scăpări de gaz. Nu în ultimul rând, să nu le încarce la staţii GPL neautorizate.