Explozia nu a fost urmată de incendiu, însă au fost desprinse elemente de tâmplărie din blocul afectat.

În urma incidentului, au fost evacuate 40 de persoane, potrivit pompierilor.

Două victime, aflate în garsoniera în care s-a produs explozia și care au suferit arsuri, au primit asistență medicală la fața locului și ulterior au fost transportate la spital.

La fața locului a fost solicitată și prezența unei echipe din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, pentru evaluarea situației.

Pentru gestionarea incidentului, au intervenit: