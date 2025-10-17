Explozia din Rahova: Şeful ISU Bucureşti-Ilfov anunţă un centru de asistenţă pentru victime la Liceul Bolintineanu

Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, Irinel-Alexandru Precup, a declarat că în urma exploziei de la blocul din Bucureşti a fost organizat un centru de asistenţă la Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”.

”Avem 20 de victime asistate de echipajele noastre, 15 dintre ele au fost transportate la spital. Din păcate, avem şi trei persoane decedate. în afară de aceste 20 de victime. Am organizat în Liceul Bolintineanu un centru de asistenţă a persoanelor implicate, a celor care au fost implicate în acest dezastru. În continuare acţionăm împreună cu utilaje specifice pentru scoaterea ultimelor victime din zona avariată. Am solicitat un echipament special”, a declarat şeful ISU Bucureşti-Ilfov.

El a fost întrebat ce se întâmplă la acest centru de la liceu.

”Primim persoanele care au fost implicate în acest dezastru, le luăm pentru a cunoaşte dacă mai există persoane surprinse acolo, dar din datele pe care le am la acest moment, nu ar mai fi. Aici stabilim locaţiile unde trebuie să se ducă pentru că în acest centru se găseşte şi Primăria Sectorului 5, Primăria Generală, DGASPC, care nu fac decât să asigure spaţii de cazare”, a mai transmis Irinel-Alexandru Precup.

El a precizat că va fi adus un echipaj specializat pentru a asigura zona, ca salvatorii să fie în siguranţă atunci când vor extrage ultima victimă din explozie.

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arătau că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai avariate fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii.

Trei persoane au murit, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi şeful DSU Raed Arafat.

Treisprezece răniţi au fost transportaţi la spitale, victimele având traumatisme şi arsuri. Explozia a afectat faţada unui bloc din apropiere, de unde se desprind materiale.

De asemenea, şi Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” a fost afectat, elevii şi profesorii fiind evacuaţi. Zona este survolată de o dronă a ISU.

ANRE face, vineri, un control la Distrigaz Sud Reţele pentru a verifica dacă intervenţia la blocul afectat de o explozie, în Secrorul 5 al Capitalei, a respectat prevederile legale, dar şi la firmele care au verificat echipamentele care consumă gaze. Alimentarea cu gaze fusese sistată, joi, de operatorul de distribuţie, în urma unei sesizări, şi fusese pus sigiliu, dar vineri, cu puţin înainte de explozie, în urma unei noi sesizări, s-a constatat că sigiliul era rupt.

