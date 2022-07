Experiment pe aglomeratul aeroport Heathrow: “Sper ca astăzi să plec din țara asta”

Autoritățile britanice încearcă să ia măsuri și au avertizat companiile să pună binele clienților mai presus de profituri. Însă situația pare scăpată de sub control, așa cum arată un reportaj filmat de o echipă a postului american CNN.

Haosul domnește de săptămâni întregi pe aeroporturile europene. De vină pentru aglomerație și pentru miile de zboruri anulate este numărul mare de turiști, combinat cu cel prea mic de angajați rămași în companiile aeriene după disponibilizările din pandemie. O echipă a postului CNN a încercat să verifice pe propria piele prin ce trec oamenii pe cel mai aglomerat aeroport european, Heathrow, în drum spre una dintre cele mai căutate destinații estivale, Ibiza. Problemele apar încă de la plecare.

Până la urmă, birourile de check-in se deschid, călătorii își iau biletele și se îndreaptă către următoarea etapă... controlul de securitate, unde o mare de persoane așteaptă să treacă mai departe.

Anna Stewart: “Nu am mai văzut niciodată o coadă ca asta la punctul de control. Începe aici, șerpuiește pe acolo, până la intrarea în aeroport, și apoi până în capăt. Sunt îngrijorată că, în ciuda faptului că am venit cu trei ore mai devreme, am putea să ratăm zborul”.

Jurnaliștii reușesc să treacă de controlul de securitate și ajung la porțile de îmbarcare. Aici... surpriză: aeronava lor decolează cu o oră mai târziu. Alți călători așteaptă să fie preluați de un avion de aproape 14 ore.

Femeie: “Copiii mei dorm pe jos, le e frig, e foarte grav. Eu? Da, sunt obosită și eu”.

Un cuplu de tineri irlandezi a avut probleme și mai grave. Ar fi trebuit să plece din Dublin spre Londra în urmă cu două zile, dar au avut două zboruri consecutive anulate.

“- Zborul meu a început în Dublin, în urmă cu două zile. Primul zbor a fost anulat, apoi am venit cu o cursă aeriană în Londra ieri, iar acum mi-a fost anulat zborul ăsta. Sper ca astăzi să plec din țara asta.

- O să mai călătorești vreodată (cu avionul)?

- Nu spre Marea Britanie!”.

Într-un final, echipa de jurnaliști a decolat spre Ibiza cu o întârziere de doar o oră. Dar probleme similare se înregistrează pe toate aeroporturile din Europa. În Bruxelles, de exemplu, compania RyanAir a anulat toate zborurile de pe aeroportul Zaventem și multe dintre cele de pe Charleroi, pentru că angajații sunt în grevă și își cer înapoi salariile de dinainte de pandemie.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 23-07-2022 09:01