EXCLUSIV: Explicaţiile senatoarei AUR Diana Şoşoacă. De ce nu poartă mască şi nu se vaccinează

Senatoarea Diana Șoșoacă refuză să dezvăluie afecțiunea de care suferă și pentru care are o adeverință medicală ce o exceptă de la obligativitatea purtării măștii. Senatoarea este sigură că nu se va infecta și spune că nu se va vaccina contra Covid-19.

Senatoarea AUR Diana Șoșoacă a spus într-o declarație oferită corespondentului Știrilor PRO TV, Paul Angelescu, faptul că nu va face publică afecțiunea pe baza căreia are o adeverință medicală care o scutește de la obligativitatea purtării măștii de protecție.

”Nu pot să vă spun, pentru că este confidențial. Nu se trece peste lege, cum eu respect legea, respectați-o și dumneavoastră”.

Întrebată despre alți doi colegi AUR care au fost văzuți luni pe holurile Parlamentului fără mască, senatoarea a precizat că nu știe de ce au făcut acest lucru și doar Poliția sau Jandarmeria o pot verifica în privința adeverinței sale.

”Întrebați-i pe dânșii, eu nu știu, nu stau să controlez, nu sunt organ de control. Nici dumneavoastră nu sunteți organ de control ca să verificați adeverințele fiecăruia. Organul de control este Poliția sau Jandarmeria, ei sunt singurii care sunt abilitați să ne controleze aceste adeverințe”, a spus Șoșoacă.

”Puteți să-mi puneți întrebări, iar eu, dacă vreau vă răspund, dacă nu, nu. Iar eu nu voi face publică afecțiunea de care sufăr”, punctează senatoarea AUR.

”Puneți-mă să port masca un timp, să vedeți cum leșin”

Ea a declarat că ar putea să moară din cauza acestei afecțiuni și dacă ar purta mască ar leșina.

”Am obținut această adeverință din septembrie. Medicul de familie transmite solicitare către specialist, te duci la specialist, treci prin toate controalele posibile, după care se întocmește o scrisoare medicală, iar medicul de familie, pe baza recomandărilor medicului specialist și a istoricului pe care îl ai, pentru că eu am fost internată și în spital o mare perioadă, îți eliberează această adeverință medicală. Nu se obține ușor, trebuie să ai niște afecțiuni. Dacă poți să mori, poți să mori. Nu există numai Covid-19, aveți și pneumonie, aveți și gripe, aveți și viroze, sunt o groază de alte boli, mult mai grave. Puneți-mă să port masca un timp, să vedeți cum leșin. E imposibil”, a declarat Diana Șoșoacă.

Senatoarea AUR spune că în tot acest timp nu s-a infectat datorită sistemului ei imunitar, iar grija statului ar trebui să se concentreze tocmai pe întărirea acestuia, pentru toți românii.

”Am 8 luni de zile, am ieșit în stradă, am fost la toate manifestațiile. Problema este cu sistemul imunitar. Cu cât este sistemul imunitar mult mai bine pregătit, cu atât mai bine. De aceea am și întrebat Ministerul Sănătății, de ce nu mergeți pe prevenție, pe întărirea sistemului imunitar, pentru ce nu dați gratis vitamina C, zinc și vitamina D? Pentru că eu asta aș face, hai să întărim poporul, hai să întărim sistemul imunitar, e primul lucru pe care trebuia să-l dea, dar din păcate România nu are politică de prevenție”, a afirmat senatoarea.

”Cum poți să-l faci pentru fiecare persoană în parte?”

Șoșoacă susține că nu este împotriva vaccinării în general, dar nu se va imuniza împotriva Covid-19 pentru că nu știe care sunt efectele adverse.

”Eu nu sunt o antivaccinistă, nu știu cine spune așa ceva. Copiii mei sunt vaccinați cu toate acele vaccinuri care sunt recomandate. Nu obligatorii, nimic nu este obligatoriu. La televizor se spune despre o campanie de informare, dumneavoastră ați văzut vreo campanie de informare, că eu nu am văzut-o, sincer? Legea 46 pe 2003 îți spune așa: îți trebuie consimțământul informat. Ce înseamnă consimțământul informat? Tu trebuie să-mi prezinți așa: din ce e făcut vaccinul, cine l-a produs, pentru ce boli, la gripe pentru ce tulpini- pentru că, uitați-vă, și Covid-ul, din ce spun specialiștii, s-a schimbat și se pliază pe fiecare persoană în parte. Și atunci, dacă faci un vaccin general valabil cum poți tu să-l faci pentru fiecare persoană în parte? Nici vaccinul antigripal nu produce efecte pozitive la toată lumea, unii se îmbolnăvesc și mai grav după ce-și fac vaccinul antigripal”, a declarat Diana Șoșoacă.

”Nu am cum să mă infectez, nu am de ce să mă vaccinez”

Senatoarea AUR susține că nu crede că virusul Covid-19 a fost izolat și cercetat, iar oamenii din spitale sunt supuși abuzurilor, în condițiile în care infectarea ”nu e chiar așa cum spun ei”.

”Consimțământul informat e să-mi spui în primul rând care sunt efectele negative, ce poți să-mi produci rău. Ei spun că până în 1%. Păi, un vaccin normal se dă pe piață după 10 ani de cercetare și testare. De ce? Pentru că ei trebuie să urmărească în timp pe o perioadă de 5 ani care sunt efectele adverse ale vaccinului. Eu nu vorbesc din punct de vedere medical, ci din punct de vedere legal. Deocamdată, nu, nu am de ce, nu am de ce să mă vaccinez. În primul rând, nu știu pentru ce e făcut, din ce e făcut, nimeni nu-mi spune care sunt efectele adverse și vreau să văd și eu, pe o perioadă de 5 ani, care sunt efectele adverse, așa cum s-a făcut la celelalte vaccinuri. Am un sistem imunitar foarte bun, nu am cum să mă infectez, infectarea cu Sars-Cov-2 nu e chiar așa cum spun ei. Pentru că, altfel, toate acele familii care au un membru bolnav, ar trebui toți membrii să se îmbolnăvească ceea ce, în cele mai multe din cazuri, nu s-a întâmplat. Ei trebuie să studieze și să aducă la cunoștința publicului care este contagiozitatea acestui virus. Atât am cerut: dați-mi și mie dovada că ați izolat virusul și că l-ați cercetat. Nimeni până acum nu a adus această dovadă. Sunt foarte multe întrebări. Eu nu am contestat existența virusului, sunt 2 milioane de viruși, cu care trăim de milioane de ani. Dar există o problemă cu privire la măsuri, există o problemă în spitale, pentru că oamenii sunt efectiv abuzați, pentru că nu înțeleg de ce li se iau telefoanele- ăsta e un furt, nu ai voie să-i iei bunurile, nu înțeleg de ce interzic familiei să ia legătura cu cei bolnavi. Am dosarele mele. Eu vă spun că oamenii simpli au mari probleme”, a mai spus senatoarea Șoșoacă.