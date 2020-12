Șoșoacă, viitoare senatoare AUR, și-a scos masca în fața lui Iohannis: ”Este un semnal”

Viitoarea senatoare a Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), Diana Șoșoacă, a povestit, luni, în fața jurnaliștilor, cum l-a sfidat pe președintele Klaus Iohannis în întâlnirea de la Palatul Cotroceni, unde au avut loc consultările politice.

Șoșoacă a fost la Cotroceni împreună cu colegii săi de partid George Simion, Claudiu Târziu, Ringo Dămureanu și Dan Tanasă, pentru a discuta despre formarea unei majorități parlamentare și, implicit, susținerea unui nou Guvern.

La final, aceștia au dat declarații de presă în fața Palatului Cotroceni, pe stradă, iar Șoșoacă a fost întrebată de jurnaliști de ce nu poartă mască împotriva Covid-19.

Puțin iritată, viitoarea senatoare AUR i-a răspuns jurnalistei că are ”o problemă cu masca asta”, susținând că are o adeverință medicală care îi permite să nu poarte mască sanitară.

”Aveți o problemă. Aveți o problemă cu masca asta. Nu. Este o mare problemă pentru că se încalcă drepturi și libertăți, drepturi și libertăți ale unor oameni care efctiv sunt exceptați de la purtatul măștii. Și în condițiile în care peste 85 % din măști sunt neconforme este o mare problemă. Deci chiar nu sunt conforme, deci nu știu ce purtați. Treaba dumneavoastră, cum vreți să aveți grijă de sănătatea dumneavostră.” - a declarat avocata de la AUR.

Șoșoacă a povestit și gestul pe care l-a făcut când a intrat în Palatul Cotroceni, la întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis. Ea a ajuns la întâlnire fără mască anti Covid-19, prezentând adeverința medicală.

După ce a fost rugată de membrii Administrației Prezidențiale să poarte, totuși, ceva ”măcar pe gură”, Șoșoacă și-a pus masca, însă ... a scos-o ostentativ chiar înainte să se termine întâlnirea cu Iohannis.

”Mi s-a spus că nu pot să intru fără mască, tot m-ați întrebat .. Și am arătat adeverința. M-au rugat frumos să-mi pun măcar pe gură. Am ținut-o pe gură și la sfârșitul întâlnirii cu domnul Iohannis, înainte de a ne despărți, mi-am dat jos masca. Este un semnal, pentru că și noi, oamenii care suferim de anumite boli și suntem exceptați de la purtatul măștii, avem drepturi în această țară. După care am ieșit fără mască de acolo și am ieșit cum mă vedeți aici.” - a mai declarat Diana Șoșoacă.

De altfel, după cum se vede și în fotografia furnizată de Administrația Prezidențială, Diana Șoșoacă a purtat masca sub nas.

Administraţia Prezidenţială

Și co-președintele AUR, George Simion, a fost întrebat de jurnaliști de ce nu poartă mască în acel moment, explicația lui fiind că a dat-o jos doar ca să facă declarații de presă.

În plus, când a fost întrebat dacă li s-a solicitat de către Administrația prezidențială să facă teste de depistare a noului coronavirus, Simion a răspuns ... ironic.

Jurnalist: V-ați testat înainte de a merge la Cotroceni?

George Simion: ”De sarcină? Sau de ce?”

Jurnalist: Teste anti Covid.

George Simion: ”Aaa. Nu, nu ni s-a solicitat acest lucru, a fost un zvon în presă. Nu a existat acest detaliu.”

Jurnalist: De ce nu purtați mască?

George Simion: ”Pentru că ați venit dumneavoastră să-mi luați interviu. După ce terminăm acest interviu o să-mi pun mască.”