De ce au întârziat liderii AUR la consultările cu Iohannis. „Ne-am plimbat”

Liderii AUR au întârziat la la consultările politice cu președintele Klaus Iohannis, care au avut loc luni la Palatul Cotroceni, pentru că „s-au plimbat ca să se relaxeze”.

După ce a ieșit de la negocieri, George Simion copreşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), a declarat că i-a oferit şefului statului un cadou şi anume o hartă a României Mari, „a României întregi de la Nistru până la Tisa, aşa cum ne-a lăsat-o Mihai Eminescu”. „O hartă a vegetaţiei din timpul României Mari care era foarte verde. Aveam foarte multe păduri şi am tras un semnat de alarmă legat de pădurile României”, a mai precizar liderul AUR.

Întrebat de ce nu poartă mască, copreşedintele AUR a spus: „Pentru că aţi venit dumneavoastră să îmi luaţi interviuri. După ce termin aceste interviuri îmi pun masca”.

Chestionată dacă au întârziat la consultările cu şeful statului pentru că au greşit intrarea, Diana Şoşoacă, viitor parlamentar AUR, a spus că delegaţia partidului a avut „o plimbare de relaxare” înainte de a intra la nişte consultări care sunt mai mult protocolare.

„Noi am respecat protocolul. Am respectat absolut toate legile. Mi s-a spus că nu pot să intru fără mască şi am arătat adeverinţa. M-au rugat frumos să îmi pun măcar pe gură Mi s-a spus că trebuie să o port măcar pe gură. Am ţinut-o pe gură şi la sfârşitul întâlnirii cu domnul Iohannis, înainte de a ne despărţi mi-am dat jos masca. Este un semnal pentru că şi noi, oamenii care suferim de anumite boli şi suntem exceptaţi de la purtatul măştii, avem drepturi în această ţară. După care am ieşit fără mască de acolo şi am ieşit cum mă vedeţi aici”, a completat Şoşoacă.

Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit luni cu liderii partidelor politice care au intrat în Parlament în încercarea de a desemna un premier care va forma noul Guvern al României.

Fiecare delegație a mers în fața șefului statului cu propria propunere de premier pentru că negocierile purtate până acum între PNL, USR-PLUS și UDMR nu au dus la un rezultat comun.

În plus, atât șeful PNL, Ludovic Orban cât și co-președintele USR, Dan Barna, își doresc funcția de președinte al Camerei Deputaților.

După discuții, șeful statului a decis să le mai dea timp pentru negocieri și să reia după aceea consultările.