Echipele de la Detaşamentul 1 de Pompieri Craiova au trimis la faţa locului o autospecială de stingere, una CBRN şi o ambulanţă SMURD, transmite news.ro.

Distribuitorul de gaz a oprit alimentarea de la robinetul central, a fost stabilit un perimetru de siguranţă, iar circulaţia rutieră a fost deviată pe străzile Aleea 2 Bechet, Bucura şi Potelu. Nu au fost înregistrate victime.

„A fost anunţat distribuitorul de gaz care a trimis o echipă de intervenţie la faţa locului şi a oprit gazul de la robinetul central. A fost realizat un perimetru de siguranţă şi au fost evacuate 30 persoane din 6 locuinţe”, au precizat pompierii.