Țara care introduce o taxă pe prezervative și contraceptive pentru a crește natalitatea. Populația este în declin

Stiri actuale
18-12-2025 | 10:17
gravida
Shutterstock

China urmează să introducă, pentru prima dată în ultimele trei decenii, o taxă pe valoarea adăugată (TVA) pentru prezervative și alte contraceptive, în contextul în care țara încearcă să crească rata natalității.

autor
Lorena Mihăilă

Începând cu 1 ianuarie, prezervativele și contraceptivele vor fi supuse unui TVA de 13% – o taxă de la care aceste produse au fost scutite încă din 1993, când China a introdus TVA la nivel național, scrie The Guardian.

Prețul contraceptivelor în China

Măsura a fost inclusă discret într-o lege privind TVA adoptată în 2024, ca parte a eforturilor de modernizare a regimului fiscal al Chinei. TVA reprezintă aproape 40% din veniturile fiscale totale ale țării.

Majorarea taxelor pentru prezervative este în mare parte o măsură simbolică. Un pachet obișnuit de prezervative costă între 40 și 60 de yuani (5,70–8,50 dolari). Pilula contraceptivă, care poate fi cumpărată fără rețetă, costă între 50 și 130 de yuani pentru o lună.

Citește și
adrian plesca, artan
Concert emoționant în memoria lui Artan, la Arenele Romane. Adrian Despot: „A avut puterea să ne arate frumusețea haosului”

„Acum că politica demografică a Chinei s-a schimbat spre încurajarea nașterilor și nu mai promovează contracepția, este rezonabil să se reia taxarea contraceptivelor”, a declarat He Yafu, demograf independent din provincia Guangdong. „Totuși, această măsură este puțin probabil să aibă un efect semnificativ asupra creșterii fertilității.”

După ce a aplicat timp de peste 30 de ani o politică strictă a copilului unic, China a introdus în ultimul deceniu o serie de „stimulente” pentru a încuraja oamenii să aibă mai mulți copii, în încercarea de a crește natalitatea.

Pe lângă creșterea numărului maxim de copii per cuplu la trei, provinciile au experimentat reduceri pentru tratamentele de fertilizare in vitro și subvenții financiare pentru familiile cu mai mulți copiii. Unele administrații locale oferă proaspeților căsătoriți zile suplimentare de concediu plătit pentru a încuraja căsătoria.

Câți bani investește China în programe de natalitate

Totuși, perspectiva scumpirii prezervativelor și contraceptivelor a stârnit ironii pe rețelele sociale. „Ce este în neregulă cu societatea modernă? Chiar merg până la extreme doar ca să ne oblige să facem copii”, a scris un utilizator pe Weibo.

Noua lege a TVA include, de asemenea, facilități fiscale pentru serviciile de îngrijire a copiilor și pentru „serviciile de introducere matrimonială”.

În acest an, guvernul a alocat 90 de miliarde de yuani (12,7 miliarde de dolari) pentru primul program național de subvenții pentru îngrijirea copiilor, oferind 3.600 de yuani pe an pentru fiecare copil sub trei ani. Iar săptămâna aceasta a anunțat planuri de extindere a asigurărilor naționale de sănătate pentru a acoperi toate cheltuielile legate de naștere.

Cu toate acestea, stimulentele au avut un impact redus. În 2024, rata natalității a fost de 6,77 nașteri la 1.000 de persoane, o ușoară creștere față de 2023, dar mult sub nivelurile istorice. Creșterea ratei mortalității, cauzată de îmbătrânirea populației, înseamnă că populația Chinei este în scădere de cel puțin trei ani.

Îngrijorările populației

Există acum îngrijorări că autoritățile ar putea recurge la „măsuri coercitive” pentru a atinge obiectivul național de creștere a natalității.

Femei din unele regiuni au raportat că au primit apeluri telefonice de la funcționari locali care le întrebau despre ciclul menstrual și planurile de a avea copii. În decembrie, presa chineză a relatat că femeile dintr-un district al provinciei Yunnan, din sud-vestul Chinei, erau obligate să raporteze data ultimei menstruații autorităților locale. Biroul local de sănătate a declarat că colectarea datelor este necesară pentru identificarea femeilor însărcinate și a viitoarelor mame.

Ca reacție, un utilizator de pe rețelele sociale a scris: „Astăzi li se cere tuturor femeilor să raporteze data menstruației, mâine va fi raportarea momentului actului sexual, poimâine vor suna să îndemne la contact sexual în perioada ovulației… [asta este] reproducere în masă.”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: China, natalitate, tva, prezervative,

Dată publicare: 18-12-2025 10:17

Articol recomandat de sport.ro
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Citește și...
Concert emoționant în memoria lui Artan, la Arenele Romane. Adrian Despot: „A avut puterea să ne arate frumusețea haosului”
Stiri actuale
Concert emoționant în memoria lui Artan, la Arenele Romane. Adrian Despot: „A avut puterea să ne arate frumusețea haosului”

Concert emoționant, miercuri seară, în memoria lui Artan, unul dintre cei mai iubiți artiști ai rock-ului românesc.

Ministrul Muncii: Alocaţiile pentru copii ar trebui regândite. Economiile nu trebuie să înceapă de aici
Stiri actuale
Ministrul Muncii: Alocaţiile pentru copii ar trebui regândite. Economiile nu trebuie să înceapă de aici

Ministrul Muncii susţine că îngheţarea alocaţiilor, decisă la începutul actualei guvernări, ar trebui reevaluată, în contextul nivelului ridicat al sărăciei în rândul copiilor din România.

Patru tone de materiale pirotehnice au fost descoperite în Ilfov, la imobilele unui bărbat de 41 de ani
Stiri actuale
Patru tone de materiale pirotehnice au fost descoperite în Ilfov, la imobilele unui bărbat de 41 de ani

Poliţiştii ilfoveni au ridicat, în urma a două percheziţii efectuate în comuna Cernica, patru tone de articole pirotehnice din categoriile F1, F2, F3 şi F4.

Recomandări
USR îl mută pe Radu Miruță la șefia MApN. Cine va prelua Ministerul Economiei
Stiri Politice
USR îl mută pe Radu Miruță la șefia MApN. Cine va prelua Ministerul Economiei

USR vrea să-l mute pe Radu Miruță, de la Economie la Apărare. Iar în locul său ar urma să fie propus senatorul Irineu Darău. Deciziile partidului vin după demisia lui Ionuț Moșteanu de la vârful MapN.

Cu cât va crește salariul minim în 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție
Stiri Economice
Cu cât va crește salariul minim în 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție

Salariul minim pe economie ar putea crește de la 1 iulie 2026 cu 300 de lei brut. Asta la schimb cu reducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru marile companii.

Ce va face Trump dacă Putin respinge în continuare un acord de pace cu Ucraina. Gestul care ar putea costa serios Rusia
Stiri externe
Ce va face Trump dacă Putin respinge în continuare un acord de pace cu Ucraina. Gestul care ar putea costa serios Rusia

Se va discuta inclusiv despre finanțarea Ucrainei pentru următorii 2 ani, dar și despre securitatea energetică și combaterea amenințărilor rusești.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Decembrie 2025

47:22

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Decembrie 2025

01:29:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Obezitatea în România, la cote alarmante! Medicul explică riscurile și soluțiile

13:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28