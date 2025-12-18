Țara care introduce o taxă pe prezervative și contraceptive pentru a crește natalitatea. Populația este în declin

China urmează să introducă, pentru prima dată în ultimele trei decenii, o taxă pe valoarea adăugată (TVA) pentru prezervative și alte contraceptive, în contextul în care țara încearcă să crească rata natalității.

Începând cu 1 ianuarie, prezervativele și contraceptivele vor fi supuse unui TVA de 13% – o taxă de la care aceste produse au fost scutite încă din 1993, când China a introdus TVA la nivel național, scrie The Guardian.

Prețul contraceptivelor în China

Măsura a fost inclusă discret într-o lege privind TVA adoptată în 2024, ca parte a eforturilor de modernizare a regimului fiscal al Chinei. TVA reprezintă aproape 40% din veniturile fiscale totale ale țării.

Majorarea taxelor pentru prezervative este în mare parte o măsură simbolică. Un pachet obișnuit de prezervative costă între 40 și 60 de yuani (5,70–8,50 dolari). Pilula contraceptivă, care poate fi cumpărată fără rețetă, costă între 50 și 130 de yuani pentru o lună.

„Acum că politica demografică a Chinei s-a schimbat spre încurajarea nașterilor și nu mai promovează contracepția, este rezonabil să se reia taxarea contraceptivelor”, a declarat He Yafu, demograf independent din provincia Guangdong. „Totuși, această măsură este puțin probabil să aibă un efect semnificativ asupra creșterii fertilității.”

După ce a aplicat timp de peste 30 de ani o politică strictă a copilului unic, China a introdus în ultimul deceniu o serie de „stimulente” pentru a încuraja oamenii să aibă mai mulți copii, în încercarea de a crește natalitatea.

Pe lângă creșterea numărului maxim de copii per cuplu la trei, provinciile au experimentat reduceri pentru tratamentele de fertilizare in vitro și subvenții financiare pentru familiile cu mai mulți copiii. Unele administrații locale oferă proaspeților căsătoriți zile suplimentare de concediu plătit pentru a încuraja căsătoria.

Câți bani investește China în programe de natalitate

Totuși, perspectiva scumpirii prezervativelor și contraceptivelor a stârnit ironii pe rețelele sociale. „Ce este în neregulă cu societatea modernă? Chiar merg până la extreme doar ca să ne oblige să facem copii”, a scris un utilizator pe Weibo.

Noua lege a TVA include, de asemenea, facilități fiscale pentru serviciile de îngrijire a copiilor și pentru „serviciile de introducere matrimonială”.

În acest an, guvernul a alocat 90 de miliarde de yuani (12,7 miliarde de dolari) pentru primul program național de subvenții pentru îngrijirea copiilor, oferind 3.600 de yuani pe an pentru fiecare copil sub trei ani. Iar săptămâna aceasta a anunțat planuri de extindere a asigurărilor naționale de sănătate pentru a acoperi toate cheltuielile legate de naștere.

Cu toate acestea, stimulentele au avut un impact redus. În 2024, rata natalității a fost de 6,77 nașteri la 1.000 de persoane, o ușoară creștere față de 2023, dar mult sub nivelurile istorice. Creșterea ratei mortalității, cauzată de îmbătrânirea populației, înseamnă că populația Chinei este în scădere de cel puțin trei ani.

Îngrijorările populației

Există acum îngrijorări că autoritățile ar putea recurge la „măsuri coercitive” pentru a atinge obiectivul național de creștere a natalității.

Femei din unele regiuni au raportat că au primit apeluri telefonice de la funcționari locali care le întrebau despre ciclul menstrual și planurile de a avea copii. În decembrie, presa chineză a relatat că femeile dintr-un district al provinciei Yunnan, din sud-vestul Chinei, erau obligate să raporteze data ultimei menstruații autorităților locale. Biroul local de sănătate a declarat că colectarea datelor este necesară pentru identificarea femeilor însărcinate și a viitoarelor mame.

Ca reacție, un utilizator de pe rețelele sociale a scris: „Astăzi li se cere tuturor femeilor să raporteze data menstruației, mâine va fi raportarea momentului actului sexual, poimâine vor suna să îndemne la contact sexual în perioada ovulației… [asta este] reproducere în masă.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













