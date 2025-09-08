Un bărbat beat a încurcat pompierii care stingeau incendiul de la casa vecinilor, în Galați

08-09-2025 | 14:35
Intervenție cu scandal la un incendiu izbucnit la o casă din județul Galați. Misiunea salvatorilor a fost îngreunată de un localnic care se afla sub influența alcoolului. Acesta a fost potolit, în final, de oamenii legii care l-au încătușat.

Marius Grama

Incendiul a izbucnit la o casă din satul Bucești, din comuna Ivești, județul Galați. Puțin după miezul nopții, vecinii au dat alarma, când au văzut că flăcările cuprind tot imobilul. În scurt timp focul a cuprins și câteva anexe.

Proprietarii au reușit să se salveze, dar nu au apucat să ia absolut nimic din casă. Intervenția pompierilor a fost îngreunată de un vecin, care se temea că flăcările s-ar putea extinde și la locuința lui.

Alimentat de alcool, bărbatul a început scandalul, așa că au fost chemați polițiștii și jandarmii, care l-au imobilizat. Cel mai probabil va fi amendat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Incendiul a fost stins după trei ore de luptă cu flăcările. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a declanșării lui a fost un scurtcircuit electric la o instalație improvizată.

Dată publicare: 08-09-2025 14:34

