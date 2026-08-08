Canicula și furtunile lovesc România. Cod galben de vreme instabilă | HARTĂ

ANM a emis, pentru sâmbătă, mai multe atenționări Cod galben de caniculă, vânt și instabilitate atmosferică. Temperaturile ajung la 37 de grade, iar în unele regiuni sunt așteptate vijelii, averse torențiale și grindină.

Primul cod galben este valabil sâmbătă, între orele 10:00 și 21:00, în Banat, Oltenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei. În aceste zone, valul de căldură persistă, va fi caniculă și disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor ajunge la 34-37 de grade.

Rafale de până la 70 de kilometri pe oră Un alt cod galben este în vigoare sâmbătă, între orele 10:00 și 23:00, pentru cea mai mare parte a Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și nordul Dobrogei. Meteorologii anunță intensificări ale vântului, iar la rafală se vor atinge viteze de 50-70 de kilometri pe oră. Local, vântul va avea intensificări și în vestul și sud-vestul țării, unde rafalele vor ajunge la 40-45 de kilometri pe oră și, izolat, la peste 50-55 de kilometri pe oră.

Vijelii și ploi torențiale Cel de-al treilea cod galben este valabil între orele 12:00 și 22:00 în jumătatea de vest a Munteniei, estul Olteniei, sudul și estul Transilvaniei și local la munte. În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, care se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii. Rafalele vor ajunge la 50-70 de kilometri pe oră, iar pe arii restrânse pot depăși 80 de kilometri pe oră. Sunt prognozate și averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri. În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în special în zonele montane, pe arii restrânse, pot ajunge la 30-50 de litri pe metru pătrat.

Bucureștiul, între caniculă și furtuni Și pentru municipiul București, ANM a emis două atenționări cod galben. Între orele 10:00 și 21:00, este în vigoare avertizarea pentru val de căldură persistent, caniculă și disconfort termic ridicat. Temperatura maximă va fi de 34-35 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. După-amiaza și seara, vremea devine instabilă. Sunt așteptate înnorări temporar accentuate, intensificări ale vântului, vijelii cu viteze de 50-70 de kilometri pe oră, averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 10-20 de litri pe metru pătrat și, izolat, pot depăși 30 de litri pe metru pătrat. Pentru Capitală este valabil, între orele 12:00 și 22:00, și codul galben pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ.

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