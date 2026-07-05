Un turist de 59 de ani a suferit un infarct în Piatra Craiului. Dar, cu toate că un elicopter a ajuns la el în cel mai scurt timp, omul nu a mai putut fi salvat.

Alți turiști, de 77 și 49 de ani, au fost recuperați din Munții Bucegi, tot cu elicopterul. Ceruseră ajutor când n-au mai putut înainta, din cauza epuizării.

Turistul din Piatra Craiului nu a mai putut fi salvat

Când au cerut ajutor la 112 pentru unchiul lor, nepoții de 20 de ani au fost îndrumați să înceapă chiar ei resuscitarea bărbatului de 59 de ani, spun salvamontiștii. Pe jos, salvatorii ar fi ajuns la el după cel puțin două ore și jumătate. Un elicopter SMURD a dus echipajul de urgență deasupra crestei Pietrei Craiului, iar salvatorii au coborât cu ajutorul unui troliu.

Corespondent Știrile PRO TV: „Bărbatul se afla în drumeție cu cei doi nepoți ai săi când i s-a făcut rău și a suferit un infarct. Deși echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și au efectuat manevre de resuscitare, viața acestuia nu a mai putut fi salvată.”

Înainte de stopul cardio-respirator, bărbatul nu a dat semne că s-ar simți rău, dar traseul ales de turiștii veniți din Argeș nu a fost unul ușor.

Ciprian Lolu, șef Salvamont Zărnești: „Apelul de urgență a venit la 17:04. Fie au avut o zi lungă, fie au plecat târziu și atunci au mers mult mai rapid, a fost mai mult de 5 ore de traseu pe care l-au făcut până acolo. Mai mult aș crede că o persoană care totuși cunoaște anumite probleme medicale cardio nu cred că s-ar aventura.”

Alți turiști, un bărbat de 77 și o femeie de 49 de ani din București, au cerut ajutorul salvamontiștilor în timp ce se aflau în Jepii Mici din Munții Bucegi. Au anunțat că erau sleiți de puteri și nu mai pot face nici măcar un pas, spun salvatorii, care i-au recuperat cu troliul, cu elicopterul.

Andrei Dascălu, Salvamont Sinaia: „Era epuizată și în vârstă, cu ceva probleme cardiace, datorită faptului că a parcurs un traseu relativ scurt, dar a făcut 6 ore, s-a luat decizia de a-l evacua pe calea aerului, datorită faptului că o evacuare terestră ar fi durat mai mult.”

Salvamontiștii recomandă prudență pe trasee

Salvamontiștii ne recomandă să alegem traseele în funcție de pregătirea fizică pe care o avem, să pornim întotdeauna dimineața și să verificăm prognoza meteo locală.

Turist: „Eu am stimulator cardiac și merg mai încet... Vreo 3 ore și ceva. Te mai și oprești... Pe vremuri făceam trasee de 14, 16 ore odată. Acuma ne bucurăm că mai putem merge. Suntem destul de tinerei, 55 de ani amândoi.”

Turist: „Am 64 de ani, de ani nu prea mă mai țin bateriile să merg mai mult. Acum am fost aici, la 1.400, am urcat și spre 2.000, cât am putut noi, și ne-am întors.”

Turistă: „Vremea... și trebuie să fii bine echipat. Eu am venit așa, cam neechipată, că am zis că e vară. Pelerină, încălțăminte adecvată și o geacă.”

Iar în Munții Călimani, 37 de turiști polonezi, care s-au întâlnit pe traseu cu o ursoaică și un pui, au fost coborâți de jandarmii montani din Vatra Dornei. Excursioniștii nu ceruseră ajutor la 112, dar un jandarm aflat în timpul liber a dat alarma.

Magdalena Hatnean, purtător de cuvânt al IJJ Suceava: „Intervenția jandarmilor montani a avut un caracter preventiv. În momentul în care am fost informați despre prezența unei ursoaice cu pui în apropierea traseului turistic, prioritatea noastră a fost siguranța persoanelor aflate în zonă.”