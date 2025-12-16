DSP Cluj: 2.000 de clienți ai centrului SPA unde au fost depistate cazuri de lepră sunt sfătuiți să se prezinte la medic

Două mii de clienți ai salonului SPA din Cluj unde două angajate din Indonezia au fost confirmate cu lepră au primit informări cu privire la riscul de infectare.

Autoritățile îi îndeamnă pe cei care au frecventat salonul în ultima perioadă să se prezinte la medic, dacă observă simptome.

Direcția de Sănătate Publică din Cluj a informat prin e-mail toate cele două mii de persoane care au fost la salonul SPA din Cluj, începând cu luna februarie, când cele două femei confirmate cu lepră s-au angajat.

Pentru că niciuna dintre persoane nu a avut contact prelungit cu cele două, nu prezintă risc de infectare.

Însă autoritățile recomandă ca, în cazul în care observă simptome, să se prezinte la medic. Lepra are o perioadă lungă de incubaţie, iar simptomele sunt erupţii sau leziuni cutanate la nivelul pielii.

Pe de altă parte, în afara celor două surori din Indonezia, care au lepră, alte două colege de muncă, din aceeaşi ţară, au făcut analize.

Rezultatele arată că, deocamdată, nu au simptome și nici semne de infectare. După administrarea unei doze preventive de antibiotic, ele vor fi externate.

Și ceilalți șase angajați ai salonului au fost consultați și li s-a recomandat să facă aceeași doză preventivă.

Între timp, surorile bolnave vor rămâne internate la spitalul e boli infectuioase cluj, cel puțin o săptămână, pentru monitorizare.

