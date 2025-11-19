Drumarii intervin în zonele montane pentru curăţarea carosabilului. Avertismentul autorităților | VIDEO

Stiri actuale
19-11-2025 | 07:16
zapada drumari
Foto: DRDP Cluj

Drumarii intervin, miercuri dimineaţă, în zonele montane, pentru curăţarea carosabilului. La altitudini mari ninge şi temperaturile sunt scăzute.

 

autor
Lorena Mihăilă

„Pe DN 67C, zona montană, Secţia Drumuri Naţionale Târgu Jiu acţionează cu utilaje cu lamă şi material antiderapant pentru îndepărtarea efectelor fenomenelor meteo”, anunţă, miercuri dimineaţă, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova.

În zona montană se înregistrează ninsori şi temperaturi scăzute.

Citește și
transfagarasan
Drumarii lucrează de două săptămâni la deszăpezirea Transfăgărășanului. Zăpadă atinge chiar și 5 metri înălțime

„Nu vă deplasaţi în zonele afectate de ninsoare cu autovehiculele neechipate corespunzător!”, recomandă drumarii.

Meteorologii au actualizat, marţi, prognoza pentru perioada următoare şi anunţă vreme rece şi precipitaţii mixte. Va ninge în Transilvania şi Moldova, fiind aşteptat strat de zăpadă de 2-6 centrimetri şi izolat de 10-12 centimetri.

„Local şi temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilei în estul, sud-estul şi centrul teritoriului, iar noaptea în regiunile sudice, cu rafale în general de 40...60 km/h”, a mai transmis ANM.

30 de ani de PRO TV. 2013 – Anul în care România avea cea mai mare creștere economică și cea mai mică inflație

Sursa: StirilePROTV

Etichete: drumari, viscol, zapada,

Dată publicare: 19-11-2025 07:16

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
Bucățile de stâncă de pe Valea Oltului, îndepărtate de alpiniști și drumari. Traficul se desfășoară pe un singur sens
Stiri actuale
Bucățile de stâncă de pe Valea Oltului, îndepărtate de alpiniști și drumari. Traficul se desfășoară pe un singur sens

Pe Valea Oltului, Drumul Național 7, în zona localității Câineni, echipe de alpiniști utilitari și drumari au urcat pe versant și, cu ajutorul răngilor, au încercat să doboare toate bucățile de stâncă ce ar putea reprezenta un pericol pentru șoferi.

Drumarii lucrează de două săptămâni la deszăpezirea Transfăgărășanului. Zăpadă atinge chiar și 5 metri înălțime
Stiri Diverse
Drumarii lucrează de două săptămâni la deszăpezirea Transfăgărășanului. Zăpadă atinge chiar și 5 metri înălțime

 O muncă titanică se duce pe Transfăgărășan unde drumarii lucrează de două săptămâni la deszăpezire. Deși anul acesta este mai cald decât anul trecut, porțiunea de drum care trebuie curățată se întinde pe mai bine de 10 kilometri.

Drumarii care lucrează la deszăpezirea Transalpinei. Omătul depășește 3 metri în unele locuri
Stiri actuale
Drumarii care lucrează la deszăpezirea Transalpinei. Omătul depășește 3 metri în unele locuri

Drumarii care lucrează la deszăpezirea Transalpinei au ajuns în zona în care stratul de omăt depășește 3 metri.

Atmosferă demnă de iarnă pe Transalpina. Bucurie pentru turiști, coșmar pentru drumari
Stiri Diverse
Atmosferă demnă de iarnă pe Transalpina. Bucurie pentru turiști, coșmar pentru drumari

A nins pe Transalpina, la Rânca. Așa că turiștii care au ales această stațiune pentru minivacanța de 1 decembrie se pot bucura de zapadă naturală.

Ninge la munte, iar la altitudini mari deja temperaturile au coborât sub zero grade Celsius. Drumarii au scos utilajele
Stiri actuale
Ninge la munte, iar la altitudini mari deja temperaturile au coborât sub zero grade Celsius. Drumarii au scos utilajele

Iarna îşi arată colţii în zonele înalte, unde a început să ningă, iar temperaturile au scăzut simţitor. Drumarii au scos pe teren utilajele de deszăpezire şi împrăştie material antiderapant.

Recomandări
Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare
Stiri Politice
Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare

Proiectul de lege care mărește impozitele pe locuințe și mașini, de anul viitor, dar aduce și majorări de taxe pentru investitori, a fost validat în Parlament.

Ucraina își asumă oficial pentru prima dată folosirea rachetelor balistice ATACMS, furnizate de SUA, pe teritorul Rusiei
Stiri externe
Ucraina își asumă oficial pentru prima dată folosirea rachetelor balistice ATACMS, furnizate de SUA, pe teritorul Rusiei

Armata Ucrainei a declarat marți că a atacat ținte militare din Rusia cu rachete ATACMS furnizate de SUA, descriind acțiunea drept o „dezvoltare semnificativă”.

Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții
Stiri Politice
Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții

Coaliția de guvernare a decis: ministerele trebuie să taie anul viitor 10% din cheltuielile cu salariile.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Noiembrie 2025

49:26

Alt Text!
La Măruță
18 Noiembrie 2025

01:31:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Noiembrie 2025

01:45:31

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28