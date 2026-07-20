Născut în 1945, absolvent al Facultăţii de Filosofie a Universităţii Bucureşti, Mircea M. Ionescu (MMI pentru apropiaţi) a fost un prolific dramaturg, a jucat pe multe scene din ţară şi străinătate, dar şi un apreciat comentator sportiv şi cronicar al sportului, scrie News.ro.

A fost redactor la ziarul "Sportul" şi comentator la TVR. A fost jucător şi arbitru de fotbal. La începutul anilor 1980 a emigrat în SUA unde a lucrat o vreme ca taximetrist de noapte şi a fondat un ziar de sport în limba română. Şi-a relatat experienţa americană într-un roman şi mai multe piese.

A revenit în ţară după 1990, continuând să scrie literatură şi să comenteze fenomenul sportiv în diferite publicaţii şi la posturi TV.

A fost director al Teatrului din Giurgiu unde a impus un repertoriu de dramaturgie română contemporană.