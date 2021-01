Un vasluian şi-a reclamat la poliţie iubita cu 30 de ani mai tânără, pe care a cunoscut-o pe Facebook

Un bărbat din Vaslui și-a reclamat la poliție iubita cu 30 de ani mai tânără pe care a cunoscut-o pe Facebook, acuzând-o că l-a păcălit cu 40.000 de euro, bani pe care i-a trimis din Finlanda. În replica, fata îi aduce aminte că ea avea doar 15 ani.

Un vasluian în vârstă de 51 de ani acuză autoritățile de tergiversarea dosarului său, în care își acuză fosta iubită, cu 30 de ani mai tânără decât el, de înșelăciune, scrie Vremea Nouă.

Bărbatul era plecat la muncă în Finlanda atunci când a cunoscut-o pe Facebook, în 2015, pe tânăra care avea atunci doar 15 ani.

Cei doi au început o relație online, iar în timp bărbatul i-ar fi trimis o adevărată avere, nu mai puțin de 40.000 de euro, inclusiv bani pentru meditații la Bacalaureat, spune bărbatul.

Ulterior, vasluianul a venit de două ori în țară pentru a se întâlni cu minora, dar nu a găsit-o niciodată acasă. Tânăra era plecată ba la mare, ba la prieteni, moment în care bărbatul ar fi realizat că este victima iubitei sale minore, cu 30 de ani mai tânără decât el.

În 2018, vasluianul a făcut plângere la poliție pentru că a fost înșelat cu 10.000 de euro, întrucât doar pentru această sumă a putut să păstreze facturi cu banii trimiși fetei, dar dosarul se află și acum la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, mai spune bărbatul.

Fata se apără spunând că avea doar 15 ani când a fost abordată

“Am cunoscut-o în 2015. Pe atunci era elevă în Negrești. Am ajutat-o să facă școala. În clasa a 12-a i-am dat bani și să facă meditații și să se pregătească de Bacalaureat. Sau așa îmi spunea ea dar, oricum, examenul nu l-a luat. Am venit apoi în țară să mă văd cu ea, dar nu am găsit-o acasă. Era plecată la mare. Am venit și a doua oară să o iau cu mine în Finlanda, dar nici atunci nu am găsit-o”, a povestit bărbatul.

“A fost trimisă o notă la poliție pentru începerea audierilor martorilor și pentru aducerea fetei la audieri, dar nimeni nu a mișcat un deget. Plus de asta, fata care m-a păcălit este în țară”, a declarat vasluianul.

“După ce, în 2018, am făcut plângere pentru înșelăciune, am povestit ce s-a întâmplat și am indicat și martori că nimic nu s-a mai întâmplat. Mi-am angajat și avocat, dar degeaba. Aș vrea să știu doar dacă plângerea mea a fost luată în serios de către cineva sau nu”, mai spune acesta.

Între timp, războiul dintre cei doi s-a mutat acolo unde s-a și înfiripat idila dintre ei.

Sursa citată menționează că fata ajunsă acum la vârsta de 20 de ani folosește un limbaj trivial la adresa fostului iubit și la toate acuzațiile de înșelăciune pe care acesta i le aduce îi reamintește doar că ea avea doar 15 ani când el a abordat-o pe Facebook.