Înregistrarea arată momentul în care cele două tinere, ce traversau regulamentar, ajung la jumătatea trecerii.

Autoturismul care vine din dreapta lor nu dă semne că urmează să frâneze și, într-un final, le lovește în plin.

La volan se afla un șofer în vârstă de 84 de ani. Una dintre tinere a fost grav rănită și a ajuns la spital. Cealaltă a scăpat cu răni ușoare.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și încearcă să afle cum s-a petrecut accidentul - în condițiile în care conducătorul auto nu consumase alcool.