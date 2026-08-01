Două mașini s-au ciocnit atât de violent în Piatra Neamț, încât una a fost proiectată în scara unui bloc. Ce a urmat

"În jurul orei 04:15, prin apel la 112 a fost anunţat un accident rutier produs pe strada Dimitrie Leonida din municipiul Piatra-Neamţ, unde au fost implicate două autoturisme în care se aflau şase persoane. În urma impactului ambele autoturisme au părăsit partea carosabilă", anunţă, sâmbătă, ISU Neamţ, potrivit News.ro.

Una dintre maşini a intrat în scara unui bloc, provocând avarierea unor cabluri electrice.

Trei dintre cei șase pasageri aflați în mașini au fost răniți

"La sosirea pompierilor, cele şase persoane erau ieşite din autoturismele implicate în accidentul rutier. Trei persoane (o femeie de 19 ani şi doi bărbaţi de 17 şi 24 de ani) au necesitat îngrijiri medicale, fiind preluate de echipajele SMURD TIM şi SAJ şi transportate la spital", precizează sursa citată.

Un singur locatar al blocului s-a autoevacuat, neavând nevoie de îngrijiri medicale.

La locul evenimentului a fost direcţionat şi un echipaj de la operatorul economic de distribuţie a energiei electrice pentru remedierea defecţiunilor cauzate de evenimentul rutier.