La volan se aflau doi bărbaţi din Cipru, care sunt cercetaţi penal pentru mai multe infracţiuni.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de Poliţia de Frontieră Arad, agenţii din sectorul Nădlac au oprit pe autostrada A1 două maşini înmatriculate în Marea Britanie şi conduse de cetăţeni ciprioţi, cu vârstele de 34, respectiv 50 de ani.

"În urma verificărilor s-a constatat că certificatele de înmatriculare nu întrunesc condiţiile de formă şi fond ale unor documente autentice. Totodată, seria de şasiu poansonată a unuia dintre vehicule nu prezenta caracteristicile specifice aplicate de producător, existând suspiciuni de contrafacere. Persoanele în cauză au fost conduse la sediul instituţiei pentru continuarea verificărilor, iar autoturismele, evaluate la aproximativ 200.000 euro, au fost indisponibilizate", se arată în comunicat.

Reprezentanţii instituţiei au precizat, la solicitarea AGERPRES, că maşina cu şasiul modificat era căutată prin Interpol, dar şi că există suspiciunea că ambele autovehicule au fost furate.

Astfel, cei doi ciprioţi sunt cercetaţi penal pentru tăinuire, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals respectiv.