Aceasta spune că nu ar fi părăsit compania dacă nu ar fi fost concediată și că, după disponibilizare, a încercat inclusiv să își modifice CV-ul pentru a părea mai tânără în fața angajatorilor. Cu toate acestea, nu a reușit să obțină aproape niciun interviu, potrivit Business Insider.

În paralel, femeia avea grijă de tatăl său diagnosticat cu Alzheimer, care locuia împreună cu familia sa de câțiva ani. Schimbarea profesională a fost privită inițial ca o oportunitate de a petrece mai mult timp alături de acesta și de a se implica în îngrijirea lui.

La noul job primește un salariu mult mai mic

După mai multe luni fără succes pe piața muncii, ea a decis să le spună prietenilor și cunoștințelor că își caută un loc de muncă. O colegă din echipa de tenis i-a vorbit despre un post disponibil la o mică agenție de asigurări, iar în urma unui interviu a fost angajată ca operator de facturare.

Salariul oferit era mai mic de jumătate față de cel pe care îl câștiga anterior, însă femeia spune că, după aproape un an fără venituri, principalul obiectiv era să revină în câmpul muncii.

„Voiam doar să mă simt utilă din nou și să ies din casă”, a mărturisit ea.

Noul loc de muncă presupune prezența la birou doar două zile pe săptămână, restul activității fiind desfășurate de acasă. Pentru a putea lucra, familia a fost nevoită să găsească o persoană care să aibă grijă de tatăl său în zilele în care aceasta este la serviciu, mai scrie publicația.

După mai multe căutări și interviuri telefonice, au găsit o îngrijitoare care vine câteva ore pe săptămână. Deși costurile sunt importante, femeia spune că beneficiile pentru sănătatea sa mintală sunt neprețuite.

Ce a ajutat-o și ce sfaturi are

Ea compară procesul de găsire a unui loc de muncă cu lumea întâlnirilor și consideră că relațiile personale sunt esențiale.

„Cele mai mari șanse le ai prin oamenii pe care îi cunoști. Este ca în lumea întâlnirilor: unii folosesc site-uri, alții cunosc oameni prin prieteni sau la diverse evenimente”, a explicat aceasta.

Femeia îi încurajează pe cei care se confruntă cu șomajul să vorbească deschis despre situația lor și să își informeze cercul de apropiați că își caută un loc de muncă.

„Cu cât vorbești mai mult despre faptul că ești șomer și îi lași pe oameni să știe asta, cu atât este mai bine pentru echilibrul tău psihic. Prietenii și familia vor să te ajute, dar uneori uită dacă nu le amintești”, spune ea.