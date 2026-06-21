Yoga este un ansamblu de practici fizice, exerciții de respirație, concentrare și meditație, conceput de înțelepții hinduși din antichitate, având ca scop armonia corp-minte-suflet.

Premierul Modi nu doar că a executat mișcări în sincron cu ceilalți participanți, dar a făcut și pe instructorul.

A circulat printre yoghini și a îndreptat postura unora dintre ei.

Ulterior a ținut un discurs în care a subliniat rolul practicii yoga în longevitate.

Ședințe similare au fost organizate în sute de orașe indiene. Yoga este unul dintre exporturile culturale de succes ale Indiei, alături de filmele de la Bollywood.