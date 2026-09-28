Din teritoriul total recuperat, 51 de kilometri pătraţi au fost eliberaţi în a treia fază a Operaţiunii Vivaldi, cea mai importantă fază de până acum a acestei operaţiuni, care a început în secret în luna mai şi ale cărei rezultate au început să fie anunţate în septembrie anul acesta, potrivit lui Bileţki, potrivit Agerpres.

Generalul ucrainean a mai spus că, datorită acestor acţiuni, Ucraina a eliberat oraşele Nove, Ridkodub şi Katerinivka şi a recâştigat controlul asupra oraşelor Karpivka şi Novomihailivka.

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Bileţki a evidenţiat rolul roboţilor kamikaze, fabricaţi chiar de Corpul al Treilea din transportoare blindate sovietice BTR-60, în distrugerea fortificaţiilor inamice.

El a explicat că ruşii nu au reuşit să apere teritoriul pe care îl cuceriseră, crezând că Ucraina îşi va concentra atacul dintr-o altă direcţie.

Generalul ucrainean şi-a felicitat infanteria pentru performanţa sa şi a precizat că Operaţiunea Vivaldi continuă, odată stabilite noi linii defensive de-a lungul liniei frontului în Liman, la nord de Doneţk, unde Ucraina a recucerit acest teritoriu.