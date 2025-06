Două femei au murit în accidentul cumplit din Arad. Alte două persoane au fost grav rănite

Totul, după ce o mașină s-a izbit de un cap de pod, a ajuns pe contrasens și s-a ciocnit puternic de un autoturism care circula regulamentar.

Accidentul a avut loc între localitățile Fântânele și Frumușeni.

O șoferiță care se afla singură în mașină a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a intrat într-un cap de pod, s-a rostogolit și a revenit pe șosea.

Ajuns pe contrasens, a lovit o mașină care circula regulamentar.

Bărbat: „Mașina roșie ar fi dat în cap de pod și s-ar fi rostogolit peste cap.”

Bărbat: „Drumul este foarte denivelat aici. Mașina, dacă a avut viteză, a intrat în derapaj, în balans.”

În urma impactului foarte puternic, șoferița autoturismului izbit, o femeie de 42 de ani, precum și o pasageră de 59 de ani, au fost grav rănite.

Ambele au murit ceva mai târziu, la spital.

O fată de 15 ani, și ea pasageră în autoturismul lovit, a scăpat cu viață și este internată în Spitalul Județean Arad.

Medicii spun că este în stare stabilă, iar rănile nu îi pun viața în pericol.

La rândul ei, femeia care ar fi provocat accidentul a ajuns în stare gravă la spital.

În momentul accidentului, o altă șoferiță care a observat totul a tras brusc de volan și a ajuns pe marginea drumului. Și ea, și doi pasageri din mașină au scăpat nevătămați.

Femeie: „Eu am văzut că mașina neagră venea spre mine. Am tras cât mai tare să ies, dar nu am reușit cu totul, că m-a împins și nu mai știu... Ne-am speriat, eram cu copilul și cu nepotul.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală.

Cercetările la fața locului au durat mai bine de o oră, timp în care traficul a fost blocat.

