Accident cu patru răniți, în Arad. O șoferiță a scăpat ca prin minune după ce a tras de volan și a ieșit pe câmp

Totul după ce o șoferiță a pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit de o altă mașină.

La fața locului a fost trimis și un elicopter SMURD, care a preluat o victimă grav rănită.

Impactul a avut loc între localitățile Fântânele și Frumuşeni, după ce o șoferiță care se afla singură în mașină a pierdut controlul volanului și a intrat într-un cap de pod.

Bărbat: „Mașina roșie ar fi dat în cap de pod și s-ar fi rostogolit peste cap.”

Șofer: „Drumul este foarte denivelat aici, mașina dacă a avut viteză a intrat în derapaj, în balans.”

Din impact, autoturismul femeii s-a rostogolit și a ajuns apoi pe contrasens, unde s-a izbit de un autoturism care circula regulamentar. La volan se afla tot o femeie, care avea și doi pasageri. Unul dintre ei era minor.

Pentru a evita încă o coliziune, o altă șoferiță a tras brusc de volan și a ajuns pe marginea drumului.

Femeie: „Eu am văzut că mașina neagră venea spre mine, am tras cât mai tare să ies, dar nu am reușit cu totul că m-a împins și nu mai știu, ne-am speriat, eram cu copilul și cu nepotul.”

Toate cele trei persoane din mașina lovită – inclusiv minorul – au fost transportate la spital. Pasagerul adult a fost preluat de un elicopter SMURD. Și femeia care a pierdut controlul volanului a ajuns în grija medicilor.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările la fața locului au durat mai bine de o oră, timp în care traficul a fost blocat.

