Dosar penal în urma acuzațiilor aduse spitalului de psihiatrie din Târnăveni. Pacienții ar fi ținuți în condiții inumane

Stiri actuale
13-11-2025 | 12:57
spital tarnaveni

Polițiștii din Mureș au deschis un dosar penal pentru neglijență în serviciu, după acuzații de tratamente inumane la un spital de psihiatrie din Târnăveni.

autor
Aura Trif

Poliţia Mureş informează că la data de 8 noiembrie 2025, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a fost sesizat de reprezentanţii unei autorităţi autonome cu atribuţii în protejarea, promovarea şi monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate, precum şi de o organizaţie neguvernamentală de profil, cu privire la posibile nereguli constatate în urma unei vizite de monitorizare efectuate la secţia de psihiatrie a unei unităţi medicale din Târnăveni.

În baza sesizării, o echipă de poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale a mers la sediul spitalului din Târnăveni, unde au început verificări şi acţiuni specifice pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi pentru administrarea probelor necesare.

De asemenea, pentru asigurarea cadrului legal necesar continuării tuturor activităţilor specifice, în cauză a fost întocmit un dosar penal pentru „neglijenţă în serviciu”, sub supravegherea şi coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni.

Cu o zi în urmă, coordonatoarea organizaţiei „Pledoarie pentru Demnitate”, Georgiana Pascu, a solicitat public intervenţia urgentă a ministrului Sănătăţii, în sprijinul celor 261 de pacienţi internaţi în Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni, judeţul Mureş. Ea a susţinut, într-o postare pe pagina sa de Facebook, unde a ataşat imagini din spital, că pacienţii secţiilor de psihiatrie ar fi ţinuţi în condiţii inumane şi supuşi unor tratamente degradante.

Citește și
Femeie intoxicata cu mercur
Reacția femeii care a ajuns „desfigurată” la spital după ce a folosit o cremă pe față. „M-au pus pe adrenalină”

Geordiana Pascu a afirmat că va reveni cu un raport detaliat, dar că, pentru moment, apelează la demnitar pentru a veni în sprijinul acestor oameni.

Pacienții, ținuți în condiții grele

Potrivit sursei citate, ceea ce a văzut în timpul unei „vizite neanunţate” este „dincolo de orice limită a demnităţii umane”: mizerie extremă, zeci de paturi lipite, în saloane imense, pacienţi care spălau WC-uri în băi murdare, pături murdare, aşternuturi lipsă, rupte sau murdare, pacienţi în haine ponosite, cu lucrurile personale sub pernă, cei mai mulţi fără noptiere şi cu pungi agăţate de paturi în care îşi ţineau lucruri personale. Într-un mesaj pe Facebook, reprezentanţii spitalului „asigură pacienţii, aparţinătorii şi publicul larg că activitatea medicală se desfăşoară în condiţii normale, cu respectarea protocoalelor şi standardelor instituţionale”

„Am intrat în secţia de psihiatrie vineri, în jurul orei 6 dimineaţa. Ceea ce am văzut acolo e dincolo de orice limită a demnităţii umane: zeci de paturi lipite cu oameni lăsaţi pe saltele murdare sau învelite în plastic; o mizerie greu de descris; pacienţi care spălau corpuri de WC în băi murdare; aşternuturi lipsă, rupte, uzate, decolorate sau murdare; pături murdare; pacienţi în haine ponosite, cu lucrurile personale sub pernă, papucii în pat, cei mai mulţi fără noptiere, cu pungi agăţate de paturi în care ţineau câteva lucruri personale; paturi în saloane care păreau că nu se mai termină – aşa este pe tot etajul, aproape 100 de oameni despărţiţi prin nişte pereţi de sticlă. Sunt oameni în agonie care aşteaptă acolo de zeci de ani ca Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Muncii şi Consiliul Judeţean Mureş, să ia o măsură pentru a nu mai fi captivi într-un sistem de asistenţă medicală care, cel mai probabil, îi ţine pentru beneficii pecuniare şi materiale”, afirma Georgiana Pascu.

Reacția spitalului

Într-un mesaj postat pe Facebook, Spitalul municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”, din Târnăveni, asigură pacienţii, aparţinătorii şi publicul larg că activitatea medicală „se desfăşoară în condiţii normale, cu respectarea protocoalelor şi standardelor instituţionale”.

„Spitalul îşi asumă responsabilitatea pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de cazare, confort şi îngrijire în secţiile de psihiatrie. Dorim să precizăm că pacienţii aflaţi în secţiile de psihiatrie beneficiază de îngrijire medicală continuă, supraveghere de specialitate şi acces la serviciile de suport necesare, fără perturbări”, susţin reprezentaţii spitalului.

Aceştia mai afirmă că facilitează transparenţa în activitatea lor şi sunt deschişi dialogului cu autorităţile, reprezentanţii asociaţiilor de profil şi mass-media.

Radonul, inamicul tăcut din casele noastre. Medicii avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea pulmonară

Sursa: News.ro

Etichete: spital, mures, pacienti, psihiatrie, control,

Dată publicare: 13-11-2025 12:57

Articol recomandat de sport.ro
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Citește și...
Accident pe DN 3, în judeţul Constanţa: un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în zona Deleni – cinci răniţi
Stiri actuale
Accident pe DN 3, în judeţul Constanţa: un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în zona Deleni – cinci răniţi

Cinci persoane au fost transportate la spital după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat joi, pe DN 3, în apropierea localităţii constănţene Deleni.

Reacția femeii care a ajuns „desfigurată” la spital după ce a folosit o cremă pe față. „M-au pus pe adrenalină”
Stiri actuale
Reacția femeii care a ajuns „desfigurată” la spital după ce a folosit o cremă pe față. „M-au pus pe adrenalină”

Este anchetă în Bistrița după ce o femeie de 40 de ani a ajuns la spital în stare gravă, intoxicată cu mercur. Pacienta spune că a început să se simtă rău după ce și-a aplicat o cremă pentru pete pigmentare luată de pe internet.

O fetiţă de 11 ani a fost înfometată de părinții adoptivi, în Baia Mare. Copila cântărea 20 de kilograme și e în stare gravă
Stiri actuale
O fetiţă de 11 ani a fost înfometată de părinții adoptivi, în Baia Mare. Copila cântărea 20 de kilograme și e în stare gravă

O fetiță de 11 ani cu handicap, adoptată în urmă cu 8 ani de o familie din Baia Mare, a ajuns acum câteva zile în spital malnutrită și cu răni pe corp va fi scoasă de urgență din familie.

Recomandări
Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă
Stiri externe
Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă

Este una dintre cele mai cunoscute artere comerciale din Marea Britanie, găzduind magazine de top și inclusiv filiala istorică a magazinului de mobilă de lux Heal’s, scrie DailyMail

DNA a verificat documente la Primăria Cluj-Napoca – Emil Boc: „E un conflict între două firme, noi doar am oferit acte”
Stiri Politice
DNA a verificat documente la Primăria Cluj-Napoca – Emil Boc: „E un conflict între două firme, noi doar am oferit acte”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, că verificările pe care DNA le-a făcut cu o zi înainte la sediul instituţiei pe care o conduce vizează probleme între două firme asociate, fără legătură cu proiectul de realizare a metroului.

Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș, produsă de o butelie GPL. Două persoane au suferit arsuri
Stiri actuale
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș, produsă de o butelie GPL. Două persoane au suferit arsuri

A fost activat Planul Roșu, joi dimineață, în orașul Balș din județul Olt, după o explozie urmată de un incendiu, într-un apartament! Proprietarii au fost transportaţi în stare gravă, la spital.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 13 Noiembrie 2025

03:27:53

Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28