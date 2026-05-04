„Parlamentarii USR vor fi prezenţi în sală, dar nu vor vota la această moţiune. Atunci când vor fi chemaţi, vor spune 'Prezent, nu votez'. Am înţeles că o abordare similară vor avea şi colegii de la PNL şi de la UDMR", a spus Dominic Fritz, într-o declaraţie de presă susţinută, luni, la Palatul Parlamentului.

El a precizat că premierul Ilie Bolojan a participat la şedinţa grupurilor parlamentare ale USR, unde le-a mulţumit miniştrilor partidului pentru activitatea lor.

USR își exprimă susținerea guvernului

„Noi, la rândul nostru, am exprimat foarte clar susţinerea noastră pentru guvernul condus de el", a adăugat liderul USR.

Dominic Fritz a făcut apel la responsabilitatea parlamentarilor, afirmând că românii „sunt deja cu mai puţini bani în buzunar" din cauza acţiunilor „iresponsabile" ale PSD şi AUR. El a subliniat că „zarurile" nu au fost aruncate în ce priveşte soarta moţiunii de cenzură.

„Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost făcut deja - nu este aşa. Ştim foarte bine că sunt mai mulţi parlamentari care au semnat moţiunea, care îşi dau seama că este o capcană întinsă de către PSD şi AUR poporului român, care îşi dau seama că deja românii plătesc prin rate mai mari la credite. Leul s-a depreciat brusc, enorm, în ultimele zile. Tocmai de aceea eu cred că este foarte posibil ca mâine să vedem o surpriză şi să vedem că această moţiune va pica", a spus el.

Moţiunea de cenzură intitulată „STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului", depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE - Întâi România, a fost prezentată săptămâna trecută în plenul reunit al Parlamentului. Marţi, de la ora 11:00, moţiunea va fi dezbătută şi votată. Votul va fi secret, cu bile.