Doi tineri din Capitală, loviți de o mașină în timp ce se aflau pe motociclu. Au fost proiectați într-un alt autoturism

Stiri actuale
04-12-2025 | 07:35
×
Codul embed a fost copiat

Doi adolescenți în vârstă de 16 ani au ajuns miercuri seară la spital după ce au fost loviți de o mașină, într-o intersecție din Capitală.

autor
Alexia Sburlan,  Iulia Fătu

Băieții circulau cu același motociclu în momentul în care au fost loviți de o mașină.

Din primele informații, femeia de 37 de ani care se afla la volan nu le-ar fi acordat prioritate.

Accident motociclu

Impactul violent i-a proiectat pe adolescenți într-o altă mașină, condusă tot de o femeie, în vârstă de 45 de ani.

Citește și
accident cablu
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt

Victimele au fost transportate de urgență la Spitalul Grigore Alexandrescu.

Etilotestul a arătat că niciuna dintre șoferițe nu consumase alcool.

Investiție majoră în patrimoniu: obiective istorice emblematice din România vor fi restaurate și redeschise publicului

Sursa: Pro TV

Etichete: Capitala, accident, tineri,

Dată publicare: 04-12-2025 07:32

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Accident în lanț în Capitală. Cinci mașini au fost avariate după ce un șofer începător a făcut o depășire imprudentă
Stiri actuale
Accident în lanț în Capitală. Cinci mașini au fost avariate după ce un șofer începător a făcut o depășire imprudentă

Accident în lanț petrecut marți noaptea în Capitală, după ce un șofer începător ar fi încercat o depășire pe partea dreaptă și s-a izbit de un autoturism. Au urmat, pe rând, alte trei coliziuni, iar o femeie a fost rănită și a ajuns la spital.  

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt

Accident înfiorător în București. Un cablu de la rețeaua electrică a tramvaielor la care lucra o echipă de intervenții a STB a fost agățat de un camion și a lovit o femeie de 69 de ani care mergea pe marginea străzii.

Camera de bord a șoferului care a spulberat o mamă și pe fiica ei în cărucior a filmat tragedia. VIDEO
Stiri actuale
Camera de bord a șoferului care a spulberat o mamă și pe fiica ei în cărucior a filmat tragedia. VIDEO

Cumplitul accident de luni, din Capitală, în care o femeie de 35 de ani a murit, a fost înregistrat de camera de bord a mașinii care le-a spulberat pe ea și pe fetița ei de 2 ani, aflată în cărucior.

Recomandări
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe
Interviurile Stirileprotv.ro
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe

România este obligată să își confrunte trecutul marcat de comunism pentru a-și putea construi viitorul, dar acest demers nu se poate face cu o clasă politică moștenită de pe vremea lui Ceaușescu “machiată și cosmetizată altfel”.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

Trump afirmă că Putin dorește să pună capăt războiului, dar calea către pace este neclară. Moscova, dispusă la noi întâlniri
Stiri externe
Trump afirmă că Putin dorește să pună capăt războiului, dar calea către pace este neclară. Moscova, dispusă la noi întâlniri

Donald Trump a asigurat miercuri că Vladimir Putin doreşte „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între liderul rus şi emisarul Steve Witkoff, care va discuta joi cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov.

Top citite
1 anvelope de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce inscripție apare pe cauciucurile de iarnă. Cum recunoști anvelopele de iarnă
2 brad de craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Brad natural sau artificial în 2025. Avantaje, dezavantaje și cum îl alegi pe cel potrivit
3 premiera medicala
Stiri Sanatate
Primul defibrilator extravascular implantat în România. Intervenția s-a realizat în Cluj-Napoca
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28