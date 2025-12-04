Doi tineri din Capitală, loviți de o mașină în timp ce se aflau pe motociclu. Au fost proiectați într-un alt autoturism

Doi adolescenți în vârstă de 16 ani au ajuns miercuri seară la spital după ce au fost loviți de o mașină, într-o intersecție din Capitală.

Băieții circulau cu același motociclu în momentul în care au fost loviți de o mașină.

Din primele informații, femeia de 37 de ani care se afla la volan nu le-ar fi acordat prioritate.

Pro Tv

Impactul violent i-a proiectat pe adolescenți într-o altă mașină, condusă tot de o femeie, în vârstă de 45 de ani.

Victimele au fost transportate de urgență la Spitalul Grigore Alexandrescu.

Etilotestul a arătat că niciuna dintre șoferițe nu consumase alcool.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













