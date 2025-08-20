Doi tineri au fost filmați pe capota unei mașini aflate în mers, în parcarea unui supermarket din Vaslui. VIDEO

20-08-2025 | 12:25
Doi tineri au fost filmați după ce s-au urcat pe caroseria unei mașini aflate în mers, în parcarea unui supermarket din Vaslui. Șoferul și pasagerii au fost amendați.

autor
Mihaela Ivăncică

Polițiștii din Vaslui au aplicat sancțiuni după apariția în spațiul public a unor imagini în care doi tineri stăteau pe caroseria unei mașini aflate în mers, în parcarea unui centru comercial din municipiu.

„În urma apariției unor imagini, la data de 19 august 2025, în spațiul public, care au surprins 2 tineri, în timp ce se aflau pe caroseria unui autoturism, în timp ce era condus de către o altă persoană, în parcarea unui centru comercial din municipiul Vaslui, Compartimentul de Relații Publice, din cadrul I.P.J Vaslui, este abilitat să comunice urmatoarele: polițiștii din cadrul Biroului Rutier Vaslui au identificat conducătorul autoturismului, un tânăr de 22 de ani, din satul Stejaru, comuna Pungești, județul Vaslui cât și pe cei doi tineri aflați pe caroseria autovehiculului, ambii de 20 de ani, din aceeași localitate”, au precizat reprezentanții IPJ Vaslui.

O glumă periculoasă

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, tânărul aflat la volan ar fi încercat să facă o „glumă” și a plecat cu mașina fără cei doi pasageri, care se aflau în afara autovehiculului. Cei doi s-au aruncat pe capotă și pe cupola mașinii în momentul în care aceasta a fost pusă în mișcare.

„Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, la data de 19 august, în jurul orei 1.40, în timp ce se aflau în parcarea unui supermarket, conducătorul auto ar fi vrut să facă o glumă și să plece fără cei doi pasageri. În momentul în care cei doi au observat că autoturismul este pus în mișcare, s-ar fi aruncat pe capota și pe cupola acestuia. Conducătorul auto a condus câțiva metri cu cei doi tineri aflați pe caroseria autovehiculului”, a mai transmis sursa citată.

Șoferul a condus câțiva metri cu tinerii pe caroserie. Pentru fapta sa, a fost sancționat cu o amendă de 1.620 de lei. Cei doi tineri care au urcat pe mașină au primit fiecare câte o amendă de 607,5 lei.

„Acesta din urmă a fost sancționat contravențional conform O.U.G. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, cu amendă în valoare de 1.620 de lei, iar cei doi pasageri au fost sancționați contravențional fiecare, cu amenda în valoare de 607,5 de lei. Atragem atenția că, în conformitate cu prevederile codului rutier, persoanele pot ocupa doar locurile prevăzute din autovehicule, în caz contrar existând riscul accidentării și riscul de a fi sancționați contravențional”, au conchis reprezentanții IPJ Vaslui.

Dată publicare: 20-08-2025 12:11

