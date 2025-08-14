Dosar penal pentru o bătrână din Botoșani care și-a chinuit câinele. Poliția s-a autosesizat după ce un vecin a filmat-o

14-08-2025 | 08:38
O bătrână din județul Botoșani riscă o amendă de până la 12.000 de lei, dar și dosar penal, pentru că a încercat să-și ucidă câinele. Femeia a vrut să arunce animalul într-un canal de la marginea satului și i-a legat picioarele din față cu sârmă.

Imaginile tulburătoare au fost surprinse de un vecin, în timp ce bătrâna fără milă târăște patrupedul spre locul unde voia să-l omoare. Deși încearcă să o oprească, aceasta continuă să chinuie bietul animal. În cele din urmă, bărbatul reușește să salveze patrupedul.

Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare și au ajuns și în atenția poliției, care s-a autosesizat. Câinele a fost preluat de un veterinar, iar autoritățile vor decide soarta bătrânei.

