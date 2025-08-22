Doi soți din Sibiu s-au trezit cu poliția la ușă, după ce fiul lor de 5 ani s-a jucat cu laserul acasă

22-08-2025 | 17:53
Un băiețel de cinci ani din Sibiu a pus în încurcătură pilotul unui elicopter, jucându-se cu un fascicul laser.

Octavian Moldovan

Lumina proiectată spre cabina aparatului de zbor l-a incomodat pe pilot, exact când acesta trebuia să aterizeze pe aeroport.

Bărbatul a raportat problema controlorilor de trafic aerian, iar aceștia au sesizat mai departe Poliția.

În scurt timp, agenții au descoperit de unde provenea laserul - dintr-un bloc aflat în vecinătatea aeroportului.

Cei care fac asemenea greșeli riscă o amendă cuprinsă între 8.000 și 16.000 de lei, însă părinții copilului s-au ales doar cu o mustrare.

