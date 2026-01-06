Doi soți din București au primit peste 20 de ani de închisoare pentru uciderea și mutilarea unui om de afaceri

Doi soți din București, acuzați că ar fi ucis în stil mafiot un om de afaceri italian pentru a-l tâlhări, vor sta după gratii 30, respectiv 24 de ani și 8 luni.

Judecătorii au pronunțat, aceste sentințe recordpentru atrocitatea comisă, dar mai ales, pentru modul, în care au ales să scape de trupul victimei. Decizia definitivă va fi contestată de femeie la CEDO.

Atenție, urmează detalii, care vă pot afecta emoțional!

Crima s-a petrecut în mai 2022, într-un apartament din Ferentari. Din dosar reiese că femeia care obișnuia să câștige bani din relațiile intime pe care le avea cu victima a pus la cale împreună cu soțul un plan diabolic, acela de a-l ademeni pe italian în locuința lor și de a-l tâlhări.

Totul a degenerat și cei doi au încercat să șteargă orice urmă. Așa că au mutilat trupul, l-au ascuns în portbagajul mașinii pe care o folosea italianul și au incendiat autovehiculul pe un câmp din localitatea Măgurele.

Corespondent PRO TV: „Două instanțe de judecată - Tribunalul Ilfov și Curtea de Apel București - au stabilit fără echivoc vinovația cuplului pentru acuzații dintre cele mai grave. De la omor calificat și profanare de cadavre, până la tâlhărie și acces informatic ilegal. Iar pedepsele sunt pe măsură: în timp ce bărbatul a primit 30 de ani de detenție, soția lui va trebui să stea în spatele gratiilor 24 de ani și 8 luni”.

Avocata bărbatului consideră pedeapsa justificată, mai ales că el a recunoscut totul. În plus, cei doi ar fi luat de la italian un lanț și o brățară de aur, care aveau în jur de 40 de grame, și mai puțin de 2.000 de lei.

Beatrice Comăniceanu, avocata bărbatului: „Este trist pentru el că a lăsat în urmă doi copii. Este trist și pentru ea, pentrucă era mamă, era soție, dar până la urmă pe lumea asta, astfel de fapte se plătesc și se plătesc cu ani mulți de închisoare”.

Corespondent PRO TV: „Pe lângă condamnarea de a-și petrece zeci de ani în spatele gratiilor, cei doi soți au fost obligați să le achite copiilor victimei - un băiat și o fată - daune morale de câte 500.000 de euro”.

În schimb, avocatul femeii susține că aceasta ar fost amenințată cu moartea de soț și că tot ce a făcut a făcut sub presiune. Același apărător anunță că va duce cazul la CEDO.

