Doi fraţi de 7 şi 10 ani din Bistriţa-Năsăud, daţi dispăruţi după ce au plecat de acasă, au fost găsiți. Unde se aflau

UPDATE:

Cei doi fraţi de 7, respectiv 10 ani, din localitatea Poienile Zagrei, care au dispărut de acasă de vineri după-amiază, au fost găsiţi sâmbătă dimineaţa, teferi şi nevătămaţi, ascunşi sub o claie de fân, foarte aproape de casă, a declarat pentru AGERPRES primarul comunei Zagra, Nicolae Buşcoi.

"Am găsit copiii sub o claie de fân. Ei spun că după un câine au intrat acolo, că l-am luat pe copil deoparte şi l-am întrebat: 'Noi am mers cu soră-mea să vedem, că are un câine acolo, am intrat după câine, s-a înnoptat şi ne-o fost frică să mai ieşim afară'. Doar am trecut pe acolo de o grămadă de ori. E aproape de casa lor, la 50 de metri, e în grădina casei lor. Nu i-a văzut nimeni, pentru că ei s-au băgat sub claie. (...) Ei ne-au auzit pe lângă clăile alea, i-am strigat, dar nu au ieşit de acolo, au zis că le-o fost frică să iasă. Au zis că ne-au auzit, dar le-o fost frică să iasă", a spus primarul.

Cei doi copii au fost consultaţi de paramedicii SMURD şi starea lor de sănătate este una bună, a adăugat Nicolae Buşcoi.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud a transmis că minorii au fost încredinţaţi familiei.

"Cei doi copii ai fost găsiţi, sunt în afara oricărui pericol, nu prezintă probleme medicale şi au fost încredinţaţi familiei", a precizat Poliţia.

ȘTIRE INIȚIALĂ:



Sunt căutaţi de poliţişti, pompieri, jandarmi, salvamontişti, personal din cadrul ocolului silvic şi voluntari.

”Azi-noapte, în jurul orei 00.30, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud au fost sesizaţi, prin S.N.U.A.U.112, de către o femeie din Poienile Zagrei cu privire la faptul că, ieri, 14 martie, în jurul orei 16.00, fiul ei de 10 ani şi fiica ei de 7 ani au plecat voluntar de la domiciliu şi nu au mai revenit. Poliţiştii Secţiei 6 Poliţie Rurală Năsăud, împreună cu cei ai Seviciului de Investigaţii Criminale au demarat de îndată verificările şi, împreună cu pompieri, jandarmi, salvamontişti, personal din cadrul ocolului silvic şi voluntari au desfăşurat căutări”, a transmis, sâmbătă, IPJ Bistriţţa-Năsăud.

Minorii au următoarele semnalmente:

EPURE DAVID PAVEL, în vârstă de 10 ani: înălţime de aproximativ 130 de cm, aproximativ 30 de kg., păr şaten, ochi căprui. La data plecării era îmbrăcat cu pantaloni de trening de culoare neagră, pulover albastru, cizme de cauciuc albastre.

EPURE MARIA FLORINA, în vârstă de 7 ani: înălţime de aproximativ 100 de cm, aproximativ 25 de kg., păr şaten, ochi căprui. La data plecării era îmbrăcată cu pantaloni de culoare albastră, bluză roz, geacă neagră cu detalii de culoare roşie, adidaşi de culoare roşie.

”Poliţiştii, împreună cu pompieri, jandarmi, salvamontişti şi voluntari continuă căutările, în vederea depistării şi solicită celor care deţin informaţii utile cu privire la cei doi minori, să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112”, a mai transmis sursa citată.

”La căutare se foloseşte o dronă cu termoviziune din dotarea Serviciului Salvamont”, au transmis salvamontiştii.

