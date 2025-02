Un incendiu a distrus complet o casă, lângă Timișoara. Bărbatul care locuia în ea este dispărut și are telefonul închis

Pompierii nu au găsit rămășițe umane după ce au stins focul. Bărbatul a dispărut și are telefonul închis.

Alarma s-a dat în jurul orei 20, într-un sat aflat la aproximativ 7 kilometri de Timișoara.

Femeie: „Eram în casă când am văzut fum pe geam și am ieșit afară. Am văzut că ieșea fum și după ne-am dus repede la proprietari și am văzut că ieșea scântei”.

Femeie: „Am văzut mașinile de pompieri venind și speram să nu fie victime”.

Mai multe echipaje de pompieri au intervenit la fața locului.

Misiunea pompierilor a fost una extrem de dificilă, din cauza faptului că întreaga locuință de aproximativ 150 de mp, a ars în întregime. Inclusiv tavanul s-a prăbușit, iar mici focare se reaprind în urma pompierilor.

Nimic nu a putut fi salvat. Vecinii le-au spus pompierilor că în interior s-ar afla și un tânăr de aproximativ 30 de ani. Mamei bărbatului, care e și proprietara casei arse, i s-a făcut rău.

Cătălin Gavrilă, sublocotenent ISU Timiș: „S-au căutat posibile victime în interiorul clădirii. Dar nu au fost reperate. De asemenea, mama victimei a suferit atac de panică. A primit îngrijiri de la echipajul SMURD”.

Polițiștii l-au căutat pe tânăr și prin împrejurimi, însă nu l-au găsit, iar telefonul său era închis. Deocamdată pompierii nu au stabilit cauza incendiului.

