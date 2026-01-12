Doi copii care se dădeau cu sania într-o localitate din Constanța au fost loviți de mașină

Doi copii care se dădeau luni cu sania au fost loviți de o mașină, în localitatea constănțeană Oltina.

Doi copii care se aflau pe o sanie au fost loviţi de o maşină, luni seara, într-o localitate din judeţul Constanţa. Mai multe echipaje medicale se deplasează spre locul accidentului.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că, în localitatea Oltina, doi copii care se aflau pe o sanie au fost loviţi de o maşină.

La locul intervenţiei s-au deplasat două echipaje SMURD şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean.

