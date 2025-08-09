Doi americani au fost prinși la frontiera Sculeni că au condus fără să aibă permis internațional

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, județul Iași, efectuează cercetări cu privire la doi cetățeni americani.

Ei au prezentat, la controlul de frontieră, permise de conducere americane, fără a deține și permise de conducere internaționale.

Incidentul a avut loc în data de 07 august, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – ITPF Iași, unde s-au prezentat, pe sensul de ieșire din țară, doi cetățeni americani în vârstă de 43, respectiv 45 de ani, aflați la volanul unor autoturisme înmatriculate în Republica Moldova.

La control, cei doi bărbați au prezentat permise de conducere emise de autoritățile americane, care conțineau datele și fotografiile acestora.

În urma verificărilor specifice efectuate de polițiștii de frontieră, s-a constatat că aceștia nu sunt posesori de permise de conducere internaționale, iar cele prezentate nu le conferă dreptul de a conduce pe teritoriul României.

„Cei doi cetățeni au declarat că nu aveau cunoștință că au nevoie de un permis internațional pe lângă cel eliberat de statul american”, au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră.

În acest caz, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România.

Poliția de Frontieră precizează că, la finalizarea cercetărilor, se vor lua măsurile legale care se impun.

Totodată, autoritățile reamintesc participanților la trafic că, potrivit art. 83 din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile din România doar titularii permiselor de conducere naționale valabile eliberate de autoritățile:

-statelor membre ale Convenției asupra circulației rutiere;

-statelor membre ale Uniunii Europene;

-statelor cu care România a încheiat un tratat privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere auto.

„Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere naţional eliberat de autorităţile unui stat care nu este membru al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere și nici membru al Uniunii Europene, ori cu care România nu a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto, trebuie să posede şi permis de conducere internaţional”, au subliniat reprezentanții Poliției de Frontieră.

