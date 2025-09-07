Doi adolescenți rămași blocați pe creasta Bucșoiului Mic din Bucegi au fost salvați cu elicopterul

07-09-2025
Într-o singură zi, salvatorii montani au fost solicitați să intervină în 11 cazuri, în care au recuperat tot atâtea persoane de pe munte.

Ana Maria Barbu

În Munții Bucegi, doi adolescenți rătăciți pe un traseu dificil au fost salvați cu elicopterul. Tinerii le-ar fi spus operatorilor de la 112 și salvamontiștilor că nu mai pot înainta, pentru că sunt epuizați.

Tinerii de 17 ani au pornit pe un traseu destul de dificil din Munții Bucegi, spre creasta Bucșoiului Mic. La lăsarea întunericului s-ar fi rătăcit și au sunat la 112. Ar fi anunțat totodată că sunt obosiți și nu mai pot merge.

Pentru că era deja târziu, salvatorii montani au decis să îi coboare de pe munte cu ajutorul unui elicopter SMURD. Intervenția terestră ar fi fost dificilă și extrem de lungă în condițiile în care tinerii nu aveau nici echipament adecvat.

Au fost coborâți astfel, în siguranță, până în Bușteni.

Sursa: Pro TV

turisti, salvamontisti, munții bucegi

07-09-2025

