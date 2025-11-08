Doctorița din Cluj găsită moartă în timpul gărzii avea probleme de sănătate. „Copiii îi spuneau mama Eva”

O îndrăgită pediatră din Cluj-Napoca s-a stins în timpul gărzii. Avea 66 de ani. Doctorița avea probleme de sănătate, iar familia așteaptă acum rezultatele necropsiei pentru a afla cauza morții. Și polițiștii anchetează decesul femeii.

Eva Kiss avea 66 de ani și lucra de mai bine de 40 de ani ca medic pediatru la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj. Vineri dimineață ar fi trebuit să iasă din gardă, dar colegii au găsit-o fără suflare.

Corespondent Știrile PRO TV: „Femeia a fost găsită inconștientă pe un hol de la etajul întâi al spitalului Pediatrie I. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă pentru aceasta nu s-a mai putut face nimic.”

Drapel negru în semn de doliu la poarta spitalului

În semn de doliu, la poarta instituției medicale unde doctorița și-a petrecut mare parte din viață a fost arborat un drapel negru. Colegii spun că era o adevărată profesionistă, extrem de dedicată meseriei.

Se întâmpla frecvent să rămână peste program, iar în ultima perioadă s-ar fi simțit rău din cauza unor probleme de sănătate. A continuat totuși să facă gărzi. Eva Kiss era medic primar pediatru și șef de lucrări în cadrul Universității de Medicină Cluj. Pacienții o iubeau pentru empatia ei.

Mirela Maniu, fostă pacientă: „Știu că dânsa petrecea în afara programului clasic de serviciu multe ore, pentru că era foarte pasionată de meserie, dar iubea și copiii și pentru că uneori erau pacienți copii din familii părăsite, copii abandonați, copiii îi spuneau mama Eva. Cred că uneori se vedea oboseala din cauza gărzilor, dar avea acea lumină, transmitea ceva bun întotdeauna. Vestea mă întristează foarte mult.”

Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și așteaptă rezultatele necropsiei.

Iulian Timșa, ofițer de presă IPJ Cluj: „Polițiștii au dispus de îndată o expertiză cu privire la cauza decesului.”

Contactați de echipa Știrilor PRO TV, reprezentanții spitalului nu au oferit până acum un punct de vedere.

