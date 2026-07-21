Ancheta vizează suspiciuni legate de o posibilă fraudă de proporții cu fonduri europene și abuz în serviciu. Totul după un contract de achiziție cu bani europeni a unor echipamente și materiale sanitare destinate combaterii riscului de infecții nosocomiale.

Contractul, încheiat la sfârșitul anului 2023, bănuiesc procurorii Parchetului European, ar fi presupus plata unor costuri supraevaluate, iar de aici este estimat, în acest moment, un prejudiciu de patru milioane de euro.

Surse oficiale susțin că, deocamdată, urmărirea penală în acest caz este începută doar in rem, adică pentru fapte.