Ancheta vizează un proiect în valoare de 4 milioane de euro, finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru achiziția de echipamente și materiale medicale destinate reducerii riscului infecțiilor asociate asistenței medicale, transmit reprezentanții.

În total, au fost efectuate șapte percheziții la sedii de firme, instituții publice și la domiciliile unor suspecți, pentru ridicarea de probe fizice și electronice.

Potrivit EPPO, există indicii solide că bugetul proiectului ar fi fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentelor. Mai exact, anchetatorii susțin că un număr semnificativ de oferte de preț – aproape 70 – folosite pentru fundamentarea bugetului proiectului nu sunt autentice.

Dosarul a fost trimis inițial către Parchetul European de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Ulterior, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a transmis un raport privind suspiciunile de fraudă și a oferit sprijin operațional în cadrul investigației.

Perchezițiile și ancheta sunt desfășurate cu sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO din România, al Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, al serviciilor de investigare a criminalității economice din Cluj și București, precum și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române.

EPPO subliniază că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanțelor competente din România.

Parchetul European este instituția independentă de urmărire penală a Uniunii Europene, responsabilă de investigarea și trimiterea în judecată a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.