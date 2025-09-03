Avertisment asupra unei campanii de phishing prin emailuri false care imită organizații oficiale. La ce trbuie să fim atenți

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii active de phishing. 

Claudia Alionescu

Prin intermediul ei, atacatorii trimit emailuri frauduloase care par a proveni de la organizații oficiale sau companii cunoscute din domeniul financiar-contabil.

Mesajele conțin, de cele mai multe ori, atașamente malițioase (ex. fișiere Word, PDF sau arhive) care, odată deschise, pot instala ransomware și pot cripta datele de pe dispozitiv folosind mecanisme precum BitLocker, blocând astfel accesul la informațiile dvs. În unele cazuri, mesajele par a proveni de la surse legitime – precum o asociație, un coleg sau un partener – și pot pretinde existența unor datorii, pot solicita plata unor servicii fictive sau pot cere informații personale ori financiare. Deschiderea fișierelor poate duce la compromiterea completă a sistemului”, arată DNSC într-o postare pe propria pagină de Facebook.

În acest context, DNSC transmite utilizatorilor și câteva recomandări pentru protejarea datelor și a dispozitivelor:

-Nu deschideți atașamente din emailuri nesolicitate sau suspecte, chiar dacă par legitime;

Citește și
hacker
DNSC avertizează: Atacuri de tip Phishing care vizează utilizatorii ANAF prin e-mailuri false

-Realizați copii de siguranță regulate pe dispozitive separate sau în cloud, pentru a preveni pierderea datelor;

-Instalați și actualizați periodic soluții antivirus/antimalware cu funcție de scanare a emailurilor;

-Nu efectuați plăți pe baza instrucțiunilor primite prin email fără a verifica sursa oficială;

-Verificați cu atenție expeditorul și, în caz de suspiciuni, confirmați autenticitatea mesajului printr-un canal alternativ;

-Raportați emailurile suspecte către DNSC, la numărul 1911, pe platforma pnrisc.dnsc.ro sau pe platforma de email pe care o utilizați.

DNSC mai transmite că protejarea datelor și a echipamentelor este o responsabilitate comună, iar detectarea și raportarea rapidă a tentativelor de infectare cu ransomware contribuie la reziliența întregului ecosistem digital.

Anchetă DNA după ce mai mulți oameni de afaceri și inspectoare antifraudă ar fi făcut evaziune fiscală cu mașini de lux

Sursa: Agerpres

Etichete: romania, phishing, dnsc, fraude online,

Dată publicare: 03-09-2025 19:20

Ce sunt atacurile de tip phishing și cum te poți proteja de hackeri. Expresiile care îi trădează pe infractori
Ce sunt atacurile de tip phishing și cum te poți proteja de hackeri. Expresiile care îi trădează pe infractori

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că atacurile de tip phishing rămân printre cele mai frecvente metode ale hackerilor și publică o serie de expresii folosite de aceștia, care ascund intenții periculoase.

DNSC avertizează: Atacuri de tip Phishing care vizează utilizatorii ANAF prin e-mailuri false
DNSC avertizează: Atacuri de tip Phishing care vizează utilizatorii ANAF prin e-mailuri false

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis joi o alertă privind multiple scenarii de atacuri de tip Phishing / Spear Phishing, în care se folosește identitatea ANAF – Spaţiul Virtual Privat.

Fraudă prin e-mail în numele ANAF. O campanie de phishing foloseşte identitatea companiei pentru a înşela utilizatorii
Fraudă prin e-mail în numele ANAF. O campanie de phishing foloseşte identitatea companiei pentru a înşela utilizatorii

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atenţionează cu privire la o nouă campanie de e-mailuri false, transmise în numele instituţiei.

O femeie din Alba Iulia a rămas fără 16.000 de lei din contul bancar după ce a primit un mesaj pe telefon
O femeie din Alba Iulia a rămas fără 16.000 de lei din contul bancar după ce a primit un mesaj pe telefon

O femeie din Alba Iulia a fost victima unei infracţiuni informatice prin metoda phishing, rămânând, printre altele, fără un depozit bancar de 10.000 de lei, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de către IPJ Alba.

