Programul „Cartea Daliei” le oferă copiilor și adolescenților acces la cursuri și activități dedicate dezvoltării competențelor digitale. De-a lungul timpului, mii de elevi din întreaga țară au învățat să programeze cu ajutorul unor mentori voluntari, iar înscrierile pentru noul an sunt în continuare deschise.

Cei care vor să participe la program, fie în calitate de cursanți, fie ca mentori, se pot înscrie până la jumătatea lunii septembrie.

Maia Albulescu, carteadaliei.ro: „Înscrierile sunt deschise până pe 15 septembrie atât pentru copii, cât și pentru mentori.”

Programul se adresează copiilor interesați să descopere lumea tehnologiei și să dobândească abilități care îi pot ajuta atât la școală, cât și în viitoarea lor carieră.

Cursurile se desfășoară online

Activitățile sunt organizate în mediul online, astfel încât copiii din diferite zone ale țării să poată avea acces la cursuri și la mentori.

Daria Oroșanu, carteadaliei.ro: „Au loc în format online. În cea mai mare parte avem și masterclassuri online, avem absolut toate activitățile noastre. Până și a noastră de angajați este în mediul online.”

Formatul online permite participarea copiilor indiferent de localitatea în care locuiesc și facilitează accesul la mentori din întreaga țară.

De la dezvoltare de jocuri la siguranța pe internet

Oferta educațională este variată și include atât cursuri de programare, cât și activități prin care cei mici învață cum să folosească internetul în siguranță.

Unul dintre cele mai populare cursuri este cel dedicat dezvoltării de jocuri, o activitate prin care copiii pot învăța programare într-un mod atractiv și interactiv.

Maia Albulescu, carteadaliei.ro: „Foarte multe, începând cu dezvoltare de jocuri, aici e subiectul cel mai interesant pentru cei mici, e cursul cel mai iubit. Sigur, siguranța în mediul online, asta nu e un curs de programare, dar e un curs foarte important pentru că învață cum să fie în siguranță când descoperă internetul.”

Programul urmărește astfel nu doar familiarizarea copiilor cu programarea, ci și dezvoltarea unor competențe digitale esențiale într-o perioadă în care accesul la internet și tehnologie începe de la vârste tot mai mici.

Mai multe detalii puteți afla din materialul video atașat.