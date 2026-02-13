Oamenii legii iau în calcul atât furturi masive, cât și acte de sabotaj. Deocamdată, doi bărbați din Vrancea au fost arestați.

Hoții au furat mai multe componente din turnurile meteorologice și echipamente de măsurare a vântului. Atacurile s-au desfășurat între 31 ianuarie și 4 februarie, aproximativ la aceeași oră, în mai multe parcuri eoliene din Tulcea, Galați, Constanța, Brăila și Ialomița.

Doi bărbați au fost arestați până acum. Despre ei, anchetatorii spun că ar fi tăiat cablurile de susținere a unor stâlpi de monitorizare meteorologică din Brăila.

Ar fi doborât apoi stâlpii și ar fi furat componentele care valorează cel puțin 200.000 de euro. Bunurile au fost găsite în localitatea Nicolae Bălcescu din Constanța, unde cei doi aveau o locuință improvizată.

Investitorii în energie verde spun că până acum au calculat un prejudiciu de 3.000.000 de euro la toate parcurile atacate.

Industria avertizează că această situație poate întârzia proiectele care se află în derulare și cere intervenția Guvernului și a Ministerului de Interne. Oamenii legii iau în calcul și varianta unor acte de sabotaj.