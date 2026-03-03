Autoritățile s-au autosezizat și când au ajuns la ei au descoperit că locuiau într-o mizerie cruntă.

Femeia s-a filmat în timp ce își amenința copiii cu bătaia, iar unul dintre ei plânge speriat. Apoi a publicat imaginile pe TikTok. După apariția înregistrărilor autoritățile au declanșat o anchetă.

Roxana Onea, purtător de cuvând DGAPS Constanța: „Echipa mobilă s-a deplasat la dimiciliul acesteia acolo au fost găsiți doi minori. Condițiile erau mizere, pentru minori s-a instituit o măsură de protecție la bunica maternă”.

Frățiorii au fost preluați de bunica, iar polițiștii au chemat-o pe mamă la audieri. Incearcă să afle dacă cei mici au fost și victimele unor abuzuri fizice.

Nadia Ilaș, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „A fost identificată o femeie în vârstă de 26 de ani iar în cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de amnințare”.

La rândul lor, psihologii avertizează că astfel de situații de abuz verbal asupra copiilor sunt din ce în ce mai des întâlnite.

Mihaela Rus, psiholog: „Avem de a face aici pe fondul neglijării emoționale și a buzului emoțional și verbal și cu o insecurizare socială din partea mamei copiii sunt în perioada de vulnerabilitate emoțională. Asistăm din păcat la situații de neglijare emoțiomnală din ce în ce mai multe”.

Astfel de situații apar potrivit specialiștilor în familiile dezorganizate sau cu o educație precară.