Din ce în ce mai multe zboruri anulate, întârziate sau bagaje pierdute. Pasagerii nu mai sunt dispuși să renunțe la călătorie

Este perioada din an cu cele mai aglomerate aeroporturi și cu numeroase probleme pentru călători. Astfel că reclamațiile pentru zboruri anulate, întârziate, rezervări de bilete peste capacitatea avionului, sau bagaje pierdute, se înmulțesc.

În plus, pasagerii nu mai sunt dispuși să renunțe la călătorie, cum se întâmpla în pandemie, când mulți acceptau vouchere sau alte forme de rambursare.

Platformele care gestionează cazurile pasagerilor care cer despăgubiri de la companiile aeriene au mai multe cereri ca niciodată. Călătorii se confruntă cu întârzieri, anulări de zboruri, pierderea bagajelor în aeroport sau overbooking, adică rezervarea de bilete peste numărul de locuri din avion.

Pasager: „Am avut zbor anulat. Săptămâna trecută trebuia să plecăm din Palermo, când am ajuns a luat foc nu stiu ce și ne au anulat biletele, și acum am avut întârziere. Și am pierdut o săptămână de vacanță.”

Pasager: „Am avut probleme, mi s-a anulat și zborul…”

Probeleme au avut și pasagerii unui zbor pe ruta Oslo-București. Doi călători au fost urcați în avion, apoi dați jos cu poliția pentru că operatorul aerian a vândut mai multe bilete decât locuri. Compania a transmis că pasagerii au fost reprogramați pentru următorul zbor și li s-a asigurat cazare. Alții nu își mai găsesc bagajele.

Un raport „Bagagge insights” din 2023 arată că numărul de bagaje pierdute este tot mai mare.

Conform raportului, aflăm că în 2022 au fost pierdute în întreaga lume 26 de milioane de bagaje, iar 2023 se anunţă şi mai rău. În medie, în 2022, numărul bagajelor pierdute a fost de 7.6 bagaje la 1000 de călători, cu mult peste 5.6 de bagaje la 1000 de călători recordul anterior din 2019. Din păcate, pentru anul în curs se estimează o nouă creştere, astfel că ne putem aştepta ca 1 bagaj din 100 să fie pierdut.

De obicei, bagajele pierdute ajung în posesia titularului în următoarele săptămâni. Însă, în cazul în care compania nu își respectă obligația, pasagerul are dreptul să primească rambursarea cheltuielilor pe care le-a făcut pentru că nu a mai avut haine, de exemplu.

Ramona Colea, director companie reclamații companii aeriene: „Raportat la bunurile pe care le-am cumpărat și proporțional cu perioada în care am fost plecați, compania ne va face o ofertă de rambursare. Se înregistrează un număr semnificativ mai mare de cereri față de anii trecuți, dorința românilor și a pasagerilor în general e să călătorească fără disponibilitatea de a renunță la călătorie, cum era în pandemie, când acceptau vouchere.”

Atenție și la riscul de întârzieri când plănuiți o călătorie cu o combinație de zboruri, cu multiple rezervări și cu schimbarea avioanelor. Riscați să nu apucați să vă ridicați bagajele ori să nu mai prindeți legătura.

