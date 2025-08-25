DIICOT a reţinut nouă persoane într-un dosar de contrabandă. Produceau țigări într-o fabrică ilegală

Nouă persoane care făceau parte dintr-un grup infracţional organizat specializat în fabricarea ilegală a ţigărilor, destructurat de poliţişti cu câteva zile în urmă, au fost reţinute de către procurorii DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, dintre cei nouă inculpaţi cu vârste cuprinse între 24 şi 55 de ani, şapte sunt cetăţeni ucraineni şi doi cu dublă cetăţenie, maghiară şi ucraineană, respectiv moldovenească şi română.

În urma percheziţiilor făcute, în Şelimbăr a fost descoperită o fabrică ilegală de ţigarete, aflată în proces de producţie, formată din linie specializată în producţia finală a ţigărilor şi linie completă de ambalare a ţigărilor în pachete şi cartuşe.

Anchetatorii au ridicat, în total, peste 61 de tone de tutun în valoare de 153 de milioane de lei şi peste 23 de milioane de ţigarete în valoare de 35 de milioane de lei.

Ce acuzaţii li se aduc

Potrivit Poliţiei de Frontieră, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reţinerea a nouă inculpaţi, dintre care şapte cetăţeni ucraineni şi doi cu dublă cetăţenie, maghiară şi ucraineană, respectiv moldovenească şi română, cu vârste cuprinse între 24 şi 55 de ani.

Aceştia sunt cercetaţi pentru constituire a unui grup infracţional organizat, producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă şi deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete şi contrafacere.

În urma percheziţiilor făcute, în localitatea Şelimbăr a fost găsită o fabrică ilegală de ţigarete, aflată în proces de producţie, formată din linie specializată în producţia finală a ţigărilor şi linie completă de ambalare a ţigărilor în pachete şi cartuşe.

Alte bunuri ridicate

De asemenea, atât în Şelimbăr, cât şi la adrese din localităţile Bradu, Veţel, Şeica Mare şi municipiile Sibiu şi Braşov au fost găsite şi ridicate peste 61,1 de tone de tutun, în valoare de 153 de milioane de lei, 23.314.920 ţigarete (purtând numele unei mărci cunoscute) cu o valoare de aproximativ 35.000.000 lei, paleţi şi baxuri conţinând filtre de ţigarete, role de hârtie pentru filtre de ţigarete, adeziv, folie pentru ambalarea pachetelor şi cartuşelor, carton pentru confecţionarea pachetelor şi cartuşelor, blanchete pentru fabricarea pachetului exterior de ţigarete, purtătoare a însemnelor unei mărci cunoscute, două motostivuitoare, un încărcător frontal, trei transpaleţi, echipamente de supraveghere video, aparat de detecţie cu raze X, dispozitive de bruiaj şi un dispozitiv de detectare a emisiilor de unde radio, medii de stocare, sume de bani în lei, euro şi forinţi, precum şi alte mijloace de probă.

În 23 august, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi a dispus măsura controlului judiciar faţă de inculpaţi, pentru o perioadă de 60 de zile, încheiere faţă de care procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi au făcut contestaţie.

Activităţile de urmărire penală au fost realizate împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – Direcţia de Prevenire şi Combatere a Infracţionalităţii Transfrontaliere şi ai Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Iaşi şi Timişoara.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, al Oficiului European de Luptă Antifraudă şi al Autorităţii Vamale Române.

