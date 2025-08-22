Ce au ascuns în bagajele de cală doi români care veneau din Dubai. Captura făcută de vameși pe Aeroportul Otopeni. FOTO

Stiri actuale
22-08-2025 | 09:45
bagaj
Shutterstock

Doi români au fost prinși cu 2.700 de pachete de țigări ascunse în bagaje, pe Aeroportul Henri Coandă.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali de pe Aeroportul Internațional București Henri Coandă au descoperit, în bagajele de cală a doi cetățeni români, o cantitate uriașă de țigări pe care aceștia încercau să le introducă ilegal în țară.

În data de 22.08.2022, în jurul orei 02.40, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul Internațional Henri Coandă s-au prezentat pentru a intra în țară, cu o cursă din direcția Dubai, două persoane, un bărbat și o femeie, ambii cetățeni români, în vârstă de 20, respectiv 21 de ani, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

După efectuarea formalităților de frontieră și ridicarea bagajelor de cală, cei doi au ales culoarul verde, destinat pasagerilor care nu au nimic de declarat. Însă, în urma unei analize de risc, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au decis să efectueze un control detaliat asupra bagajelor.

Acționând în baza analizei de risc, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unui control amănunțit asupra bagajelor de cală ale acestora, în urma căruia au fost descoperite, nedeclarate, în geamantanele de dimensiuni mari, o cantitate semnificativă de țigări. În urma inventarierii au rezultat 2.700 de pachete cu țigări (54.000 țigarete), de proveniență extra comunitară, se mai arată în comunicat.

Citește și
camion
Captură de peste 1,6 milioane de euro în Ungaria. Ce au descoperit vameșii în camionul unor români

Întreaga cantitate de țigări a fost reținută de autoritatea vamală, iar în cauză va fi sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romani, bagaje, contrabanda cu tigari, Aeroportul Otopeni,

Dată publicare: 22-08-2025 09:45

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Percheziții în Mehedinți și Dolj. Polițiștii au ridicat 38.000 de pachete de țigări și sume mari de bani
Stiri actuale
Percheziții în Mehedinți și Dolj. Polițiștii au ridicat 38.000 de pachete de țigări și sume mari de bani

Percheziții la 25 de adrese din Mehedinți și Dolj într-un dosar de contrabandă cu țigări. Polițiștii de frontieră au prins inițial în flagrant trei suspecți, de la care au fost ridicate 4.000 de pachete de țigări netimbrate.

Captură de peste 1,6 milioane de euro în Ungaria. Ce au descoperit vameșii în camionul unor români
Stiri externe
Captură de peste 1,6 milioane de euro în Ungaria. Ce au descoperit vameșii în camionul unor români

Doi români au fost puşi sub acuzare în Ungaria pentru contrabandă cu produse din tutun şi fraudă în dauna bugetului statului maghiar, după ce au încercat, în 2024, să tranziteze ţara vecină cu peste opt tone de tutun tăiat fin, adecvat consumului.

Arestări masive în Turcia, pentru producerea de alcool de contrabandă. Autoritățile au confiscat peste 33.000 litri
Stiri externe
Arestări masive în Turcia, pentru producerea de alcool de contrabandă. Autoritățile au confiscat peste 33.000 litri

Cel puţin 120 persoane acuzate că au produs alcool de contrabandă au fost arestate în Turcia şi peste 33.000 de litri de alcool contrafăcut au fost confiscaţi, a anunţat marţi ministrul de interne turc Ali Yerlikaya.

Declarații delirante la Kremlin. Rusia acuză România că face contrabandă cu armele trimise de Occident în Ucraina
Stiri externe
Declarații delirante la Kremlin. Rusia acuză România că face contrabandă cu armele trimise de Occident în Ucraina

Rusia acuză România că face contrabandă cu armele trimise de Occident în Ucraina, comerțul ilicit fiind susținut de oficiali corupți de la București. Afirmațiile halucinante au fost făcute de către Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus.

Cinci persoane au fost reţinute într-un dosar penal de contrabandă cu ţigări. Prejudiciu de peste 18.000 de euro
Stiri actuale
Cinci persoane au fost reţinute într-un dosar penal de contrabandă cu ţigări. Prejudiciu de peste 18.000 de euro

Cinci persoane au fost reţinute, pentru 24 de ore, şi vor fi propuse pentru arestare preventivă într-un dosar penal de contrabandă cu ţigări, cu un prejudiciu de peste 92.400 de lei (18.233 de euro).

Recomandări
Fake news-ul golirii barajului Vidraru. Ministrul Mediului: Război hibrid. Mişcări extremiste şi din Rusia ne vor manipulaţi
Stiri Diverse
Fake news-ul golirii barajului Vidraru. Ministrul Mediului: Război hibrid. Mişcări extremiste şi din Rusia ne vor manipulaţi

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, comentează ştirile false propagate pe TikTok cu privire la golirea controlată a barajului Vidraru, conform cărora apa e vândută în Franţa şi că de pe fundul lacului se exploatează, în beneficiul altor state, aur.  

Ministrul apărării israelian: Oraşul Gaza va fi distrus dacă Hamas nu acceptă pacea în termenii dictaţi de Israel
Stiri externe
Ministrul apărării israelian: Oraşul Gaza va fi distrus dacă Hamas nu acceptă pacea în termenii dictaţi de Israel

Oraşul Gaza va fi distrus dacă gruparea islamistă palestiniană Hamas nu acceptă pacea în termenii dictaţi de Israel, a ameninţat vineri ministrul apărării israelian, Israel Katz, informează AFP.

Zelenski: „Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei”. Rușii au lovit o fabrică americană
Stiri externe
Zelenski: „Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei”. Rușii au lovit o fabrică americană

Volodimir Zelenski a acuzat joi seara Rusia că, prin atacurile masive lansate în noaptea precedentă asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, demonstrează că nu doreşte negocieri pentru încheierea războiului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 August 2025

43:58

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12