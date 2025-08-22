Ce au ascuns în bagajele de cală doi români care veneau din Dubai. Captura făcută de vameși pe Aeroportul Otopeni. FOTO

Doi români au fost prinși cu 2.700 de pachete de țigări ascunse în bagaje, pe Aeroportul Henri Coandă.

Polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali de pe Aeroportul Internațional București Henri Coandă au descoperit, în bagajele de cală a doi cetățeni români, o cantitate uriașă de țigări pe care aceștia încercau să le introducă ilegal în țară.

„În data de 22.08.2022, în jurul orei 02.40, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul Internațional Henri Coandă s-au prezentat pentru a intra în țară, cu o cursă din direcția Dubai, două persoane, un bărbat și o femeie, ambii cetățeni români, în vârstă de 20, respectiv 21 de ani”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

După efectuarea formalităților de frontieră și ridicarea bagajelor de cală, cei doi au ales culoarul verde, destinat pasagerilor care nu au nimic de declarat. Însă, în urma unei analize de risc, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au decis să efectueze un control detaliat asupra bagajelor.

„Acționând în baza analizei de risc, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unui control amănunțit asupra bagajelor de cală ale acestora, în urma căruia au fost descoperite, nedeclarate, în geamantanele de dimensiuni mari, o cantitate semnificativă de țigări. În urma inventarierii au rezultat 2.700 de pachete cu țigări (54.000 țigarete), de proveniență extra comunitară”, se mai arată în comunicat.

Întreaga cantitate de țigări a fost reținută de autoritatea vamală, iar în cauză va fi sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.

