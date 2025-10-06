Racii sunt noua delicatesă din farfuriile românilor. Cererea crește, iar controalele se intensifică în Delta Dunării

Românii au devenit consumatori tot mai mari de raci, odată cu succesul fructelor de mare în meniurile restaurantelor. Mâncăm crustacee de la noi, dar și importate din țările care au o tradiție și au dezvoltat ferme.

În același timp, în Delta Dunării, unii pescari s-au specializat și fac bani frumoși. Cantitățile declarate, însă, sunt extrem de reduse.

Tocmai pentru că suspectează că sunt capturați mai mulți raci decât cantitățile raportate oficial, autoritățile de control s-au concentrat pe această specie. În septembrie a fost prohibiție, așa că pescarii ar fi trebuit să nu mai arunce în apă capcanele pentru raci.

Tudor Ionescu, Centrul de Biodiversitate Acvatică: „Sunt destul de rari pe piață. În special se consumă în restaurante. Mai rar în consumul casnic, pentru că și oferta pe piață e destul de redusă. E o carne fină, albă.”

Nu mai puțin de 250 de kilograme de raci prinși ilegal au fost găsite, la o singură operațiune de control, pe brațul Sulina.

Bogdan Bulete, Guvernatorul Deltei Dunării: „Anumiți pescari s-au specializat pe această captură de raci, drept pentru care am considerat că este un pic de suprapescuit pe această resursă.”

Până în 2021, capturile de raci erau considerate accidentale. De patru ani, Administrația Rezervației autorizează racii separat de celelalte specii. Pescarii vând kilogramul cu 4-5 euro.

Mihai Butilchin, pescar de raci: „Cam 70% pleacă la export. Moldova, mai nou și Ucraina, sunt foarte mâncători de raci.”

Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2024 România a importat 54 de tone de raci și a exportat aproape 14.

Anul acesta, până în iunie, am adus 16 tone și jumătate din străinătate și am exportat doar 742 de kilograme. Trimitem raci sub toate formele – proaspeți, congelați sau chiar afumați – în Germania, Belgia și Republica Moldova, iar, pe de altă parte, importăm din țările cu tradiție, cum ar fi Italia, Spania, Turcia sau chiar Polonia.

