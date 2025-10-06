Racii sunt noua delicatesă din farfuriile românilor. Cererea crește, iar controalele se intensifică în Delta Dunării

Stiri actuale
06-10-2025 | 17:33
braconaj

Românii au devenit consumatori tot mai mari de raci, odată cu succesul fructelor de mare în meniurile restaurantelor. Mâncăm crustacee de la noi, dar și importate din țările care au o tradiție și au dezvoltat ferme.

autor
Marius Grama

În același timp, în Delta Dunării, unii pescari s-au specializat și fac bani frumoși. Cantitățile declarate, însă, sunt extrem de reduse.

Tocmai pentru că suspectează că sunt capturați mai mulți raci decât cantitățile raportate oficial, autoritățile de control s-au concentrat pe această specie. În septembrie a fost prohibiție, așa că pescarii ar fi trebuit să nu mai arunce în apă capcanele pentru raci.

Tudor Ionescu, Centrul de Biodiversitate Acvatică: „Sunt destul de rari pe piață. În special se consumă în restaurante. Mai rar în consumul casnic, pentru că și oferta pe piață e destul de redusă. E o carne fină, albă.”

Nu mai puțin de 250 de kilograme de raci prinși ilegal au fost găsite, la o singură operațiune de control, pe brațul Sulina.

Citește și
pui urs
Un tânăr filmat cu doi pui de urs în brațe s-a ales cu dosar penal. Este cercetat pentru braconaj

Bogdan Bulete, Guvernatorul Deltei Dunării: „Anumiți pescari s-au specializat pe această captură de raci, drept pentru care am considerat că este un pic de suprapescuit pe această resursă.”

Până în 2021, capturile de raci erau considerate accidentale. De patru ani, Administrația Rezervației autorizează racii separat de celelalte specii. Pescarii vând kilogramul cu 4-5 euro.

Mihai Butilchin, pescar de raci: „Cam 70% pleacă la export. Moldova, mai nou și Ucraina, sunt foarte mâncători de raci.”

Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2024 România a importat 54 de tone de raci și a exportat aproape 14.

Anul acesta, până în iunie, am adus 16 tone și jumătate din străinătate și am exportat doar 742 de kilograme. Trimitem raci sub toate formele – proaspeți, congelați sau chiar afumați – în Germania, Belgia și Republica Moldova, iar, pe de altă parte, importăm din țările cu tradiție, cum ar fi Italia, Spania, Turcia sau chiar Polonia.

Un copil de 3 ani a fost ucis de câini fără stăpân, în Vrancea. Trupul i-a fost găsit într-un canal plin de gunoaie

Sursa: Pro TV

Etichete: Delta, consum, braconaj, raci,

Dată publicare: 06-10-2025 16:32

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Arsenal pentru braconaj descoperit în Arad. Polițiștii au confiscat arme letale și un căprior ținut în captivitate
Stiri actuale
Arsenal pentru braconaj descoperit în Arad. Polițiștii au confiscat arme letale și un căprior ținut în captivitate

Captură impresionantă a polițiștilor arădeni: arme, muniție artizanală și un căprior ținut în captivitate.

Un tânăr filmat cu doi pui de urs în brațe s-a ales cu dosar penal. Este cercetat pentru braconaj
Stiri actuale
Un tânăr filmat cu doi pui de urs în brațe s-a ales cu dosar penal. Este cercetat pentru braconaj

Un tânăr din Mureș filmat în timp ce ținea în brațe doi pui de urs, are dosar penal pentru braconaj. Imaginile postate pe rețelele sociale au ajuns în atenția polițiștilor și a inspectorilor de la Garda de Mediu.

Doi indivizi din Dolj, reținuți pentru braconaj. Polițiștii au făcut descinderi la ei acasă
Stiri actuale
Doi indivizi din Dolj, reținuți pentru braconaj. Polițiștii au făcut descinderi la ei acasă

Braconaj, uciderea cu intenție a animalelor și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Sunt acuzațiile care îi vizează pe doi bărbați de 33, respectiv 37 de ani din Dolj, reținuți pentru 24 de ore.

Recomandări
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar
Stiri Justitie
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar

Fostul primar al Bucureștiului Sorin Oprescu, care a fost arestat, sâmbătă după-amiază, la Salonic, în executarea unui mandat european de arestare emis împotriva sa de autoritățile române, a fost, luni, eliberat, cu condiții restrictive.

Cod roșu de inundații în mai multe județe. În Constanța se închid școlile, oamenii sunt sfătuiți să nu iasă din case
Stiri actuale
Cod roșu de inundații în mai multe județe. În Constanța se închid școlile, oamenii sunt sfătuiți să nu iasă din case

Hidrologii au emis avertizări de inundații pentru mai multe județe, Constanța fiind sub cod roșu. Specialiștii Apele Române dau asigurări că râurile mari sunt sub control.

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Octombrie 2025

47:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28