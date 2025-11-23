Diana Buzoianu: Tăierile ilegale ale arborilor din spaţiile verzi urbane trebuie să devină infracţiuni sancţionate penal

23-11-2025 | 14:57
Diana Buzoianu
Inquam Photos / George Călin

Ministerul Mediului anunţă că a publicat un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede sancţiuni penale pentru tăierea sau distrugerea arborilor din spaţiile verzi din localităţi.

autor
Mihaela Ivăncică

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a publicat proiectul de Ordonanţă de Urgenţă care modifică art. 140 alin. (1) din Codul silvic, stabilind un regim penal clar pentru tăierea, distrugerea sau degradarea fără drept a arborilor din spaţiile verzi aflate în intravilanul localităţilor.

Măsura vine în urma numeroaselor cazuri în care legislaţia actuală nu a permis sancţionarea adecvată a intervenţiilor abuzive asupra arborilor, în special în parcurile şi zonele verzi ale oraşelor mari, a arătat ministerul, într-un comunicat de presă transmis duminică.

”Nu putem vorbi despre oraşe sănătoase atâta timp cât legislaţia permite, prin omisiune, distrugerea arborilor din parcuri şi spaţii verzi. În situaţii precum cele din IOR, instituţiile s-au lovit de limitele legii în vigoare. Prin această Ordonanţă vom putea corecta un vid legislativ şi stabili clar că tăierea abuzivă a arborilor din spaţiile verzi urbane este o faptă penală. Oraşele au nevoie de protecţie reală, nu doar declarativă”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Decizia de a introduce un regim penal vine în contextul unui fenomen în creştere.

Diana Buzoianu
Ministrul Mediului, despre proiectul care vizează incriminarea căsătoriilor forțate: „Nu privește minoritățile”

Potrivit ministerului, Bucureştiul a pierdut peste 500 de hectare de spaţiu verde în ultimele decenii, iar în Parcul IOR au fost defrişaţi ilegal peste 1.500 de arbori, situaţie în care autorităţile nu au putut aplica actualele prevederi ale Codului silvic deoarece terenul era încadrat la categoria ”curţi construcţii”. Cazurile recente, precum tăierea ilegală a 30 de arbori în Sectorul 6, sancţionată contravenţional cu 300.000 de lei, confirmă că actualele instrumente sunt insuficiente pentru a descuraja fenomenul.

Prevederile proiectului

Proiectul prevede că tăierea, distrugerea sau degradarea fără drept a vegetaţiei forestiere de pe spaţiile verzi cu suprafeţe de peste 500 mp va constitui infracţiune, pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, indiferent dacă terenul se află în domeniul public sau privat, inclusiv în cazul celor încadrate în categoria ”curţi construcţii”. Vor putea fi tăiaţi în continuare doar arborii pentru care există legislaţie să fie tăiaţi. Această modificare elimină ambiguităţile legislative care au împiedicat până acum intervenţia autorităţilor în cele mai sensibile cazuri de distrugere a arborilor.

Potrivit notei de fundamentare, înăsprirea regimului sancţionator este necesară pentru protejarea patrimoniului verde urban, reducerea efectului de insulă de căldură, îmbunătăţirea calităţii aerului şi protejarea sănătăţii populaţiei, în condiţiile în care Bucureştiul are doar 0,88 arbori pe locuitor, mult sub recomandarea europeană de 3 arbori per locuitor.

Proiectul de OUG şi nota de fundamentare sunt disponibile pentru consultare aici.

Dată publicare: 23-11-2025 14:57

