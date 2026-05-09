„Am lansat astăzi în consultare publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului AFM pe anul 2026! Ce am propus ca alocare pentru programe noi? 1,5 miliarde vor fi alocate pentru proiecte de apă şi canalizare! În anul 2026 trebuie prioritizate proiecte care să aducă servicii publice esenţiale de calitate pentru români. Ţinta anului 2026 este ca proiectele de mediu să nu mai fie percepute şi tratate separat de dezvoltarea locală", a arătat Diana Buzoianu, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Programul Rabla 2026 (destinat persoanelor fizice) are o alocare de 300 de milioane de lei, fiind pus accent pe maşinile produse şi asamblate în Europa.

„700 milioane de lei sunt direcţionate către programul de iluminat public. Finanţăm proiecte de modernizare a localităţilor. Beneficiile imediate sunt clare: creşterea siguranţei în comunităţi şi reducerea cheltuielilor cu acest serviciu public. Administraţiile locale rămân, ca urmare a implementării proiectului, cu mai multe resurse pentru alte investiţii. 250 milioane lei sunt alocate către programul naţional de împăduriri. În 2026 ţintim reconversia terenurilor neproductive, stabilizarea solurilor, reducerea riscului de deşertificare în anumite zone", a scris Diana Buzoianu.

Proiectul prevede și alocarea a 400 de milioane de lei pentru program naţional de stocare cu baterii.

„Pentru 2026, punem un accent mai mare pe soluţiile de stocare (baterii), nu doar pe producţie. Răspundem astfel creşterii masive a numărului de prosumatori şi presiunii puse pe reţeaua naţională de distribuţie", a explicat ministrul interimar al Mediului.

Ea a arătat că după aprobarea bugetului vor fi elaborate şi adoptate ghidurile îmbunătăţite faţă de anii anteriori.