Putin s-a adresat jurnaliștilor în cadrul Forumului Economic de la Sankt Petersburg, oraș vizat din nou sâmbătă dimineață de dronele ucrainenilor. Autoritățile ruse le-au cerut localnicilor să evite deplasările în aer liber din cauza fumului, după ce Kievul a țintit depozite de muniție.

Vladimir Putin s-a arătat jignit de scrisoarea deschisă pe care i-a adresat-o Volodimir Zelenski.

”Vladimir Putin, președintele Rusiei: Tonul a fost unul insolent. Care a fost scopul? A fost o modalitate de a crea condițiile unei întrevederi față în față pentru negocieri sau a avut scopul de a crea o atmosferă în care o asemenea întâlnire devine practic imposibilă? Cred că vorbim de ultima variantă”.

Reporter: Prin urmare, înțeleg că refuzați, că nu vă veți întâlni cu semnatarul scrisorii (Volodimir Zelenski).

Vladimir Putin, președintele Rusiei: Nu cred că are rost”.

Putin, care are 73 de ani, pare să fi fost deranjat în special de faptul că Volodimir Zelenski a făcut aluzie la vârsta sa.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Desigur, fiecare trebuie să țină cont de vârstă. Dar mi se pare că mulți alți lideri politici își exercită atribuțiile la vârsta pe care o am eu, iar unii sunt chiar mai în vârstă decât mine”.

Ivor Bennett, corespondent Sky News: „Putin nu a pronunțat numele lui Volodimir Zelenski, s-a referit la el doar ca «autorul scrisorii», a zis că nu a citit scrisoarea cap-coadă, doar și-a aruncat ochii peste ea, a râs de ținuta lui Volodimir Zelenski, așa cum a făcut și Donald Trump. A spus că Zelenski este un lider ilegitim, toate răspunsurile lui au fost disprețuitoare la adresa lui Zelenski”.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „N-ar trebui să ne fie teamă să participăm la alegeri și trebuie mereu să respectăm constituția. Să atârni de putere în afara constituției se numește uzurparea puterii. Și este socotită infracțiune. Prin urmare, nu trebuie să ne fie teamă să înfruntăm alegerile, eu asta îi sfătuiesc pe toți să facă”.

Același Putin a respins și ideea unui armistițiu, care să preceadă negocierile de pace, și spune că pauza ar juca în favoarea Kievului.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Singurul scop al părții ucrainene ar fi să oprească avansul forțelor noastre. Atâta tot. Haideți să-i lăsăm pe experți să ia deciziile și apoi poate ne întâlnim să semnăm vreun document”.

În contextul unui impas pe front și cu lanțul de aprovizionare sub atacurile dronelor ucrainene, Moscova lansează valuri de rachete. De la Kiev, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Occidentului să crească presiunea economică asupra Rusiei.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Partea rusă a ales încă o dată războiul. Toată lumea a auzit răspunsul de astăzi. Un răspuns slab. Pur și simplu nu vrea să pună capăt războiului. Prin urmare, Rusia trebuie să aibă mai puțini bani, iar presiunea asupra Rusiei trebuie să crească”.

Șefa Băncii Centrale a Rusiei a avertizat că țara și-a epuizat resursele: nu mai are muncitori, iar două treimi din rezervele statului s-au dus.

În aceste condiții, publicația The Telegraph scrie că Moscova ia în calcul reducerea vârstei minime de a intra în câmpul muncii la 12 ani și redeschiderea taberelor de muncă pentru copii, ca cele din perioada sovietică.